¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û»ÔÏÂ²Î»³¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¡¡ºÇÂ®151¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÃ°±©ÎÃ²ð¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå¡¡½©µ¨ÏÂ²Î»³Âç²ñ¡¡½à·è¾¡¡¡»ÔÏÂ²Î»³3¡½1Æü¹â¹âÃæÄÅÊ¬¹»¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡µª»°°æ»û¡Ë
¡¡ÏÂ²Î»³Âç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÏÂ²Î»³¤ÏÆü¹â¹âÃæÄÅÊ¬¹»¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®151¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÃ°±©ÎÃ²ðÅê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬13Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãß¤¨¤Æ¤¤¿ÎÏ¤ò²òÊü¤µ¤»¤¿¡£»ÔÏÂ²Î»³¤ÎÃ°±©¤ÏºÇÂ®148¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤Ç²¡¤·¡¢±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¾¡Ééµå¤Ë·×13Ã¥»°¿¶¤ÈÎÌ»º¡£ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÁªÈ´½Ð¾ì¤¬ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤ÇÈï°ÂÂÇ2¤ËÍÞ¤¨¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ11¤À¤Ã¤¿º£½ÕÁªÈ´¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËÁê¼ê¤Ë6²ó2/31¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤ÎËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁªÈ´¤«¤é¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï8¥¥í¾å¾º¡£ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤âÌó7¥¥í¾å¾º¤·¤Æ130¥¥íÂæÁ°È¾¤Ë¾è¤ê¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÄ¾µå¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÃ¥»°¿¶Î¨¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Î¹â¹»À¸Åê¼ê¤Ë¤Ï²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤ä²£ÉÍ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¤éÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤¬¤½¤í¤¦¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÄÊÑ²½µå¤ÎÀÚ¤ì¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡×¤È±óÎ¸µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤â¡¢¤¢¤ëNPB¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ê¤é¾å°Ì¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡»ë»¡¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î²®ÅÄ·½¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¹â2½©¤ÇÀ¨¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤Æ¾ÍèÀ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£Æ±¹»¤«¤é¤Ï21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA1°Ì¤Î¾®±à·òÂÀ¤òÇÚ½Ð¡£²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëÈ¾ÅÄ¿¿°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¾®±à¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡ËÈà¤ÏÈà¡£º£¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤Ï¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡þÃ°±©¡¡ÎÃ²ð¡Ê¤Ë¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¾®1¤«¤éÌ¾Áð¾¯Ç¯ÌîµåÃÄ¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ïµª½£¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£»ÔÏÂ²Î»³¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤ËÇØÈÖ¹æ14¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£2Ç¯½Õ¤ËÇØÈÖ¹æ11¤Ç¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ5¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢77¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£