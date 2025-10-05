Íøº¬Àî¤ÎÅÏ¤·Á¥¡¢¸©Æ»¤Ë»ØÄê¤µ¤ìÇ¯£±Ëü¿Í°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÂ¸Â³¤Î´íµ¡
¡¡ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤È·²ÇÏ¸©ÀéÂåÅÄÄ®¤ò·ë¤ÖÍøº¬Àî¤ÎÅÏ¤·Á¥¡Ö³ëÏÂÅÄ¤ÎÅÏ¤·¡×¤¬´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÄì¤ËÅÚº½¤¬ÂÏÀÑ¡Ê¤¿¤¤¤»¤¡Ë¤·¡¢¿¢Êª¤¬ÌÐ¤ê¡¢±¿¹Ò¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏ¤·Á¥¤Ï¸©Æ»¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÐºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾ÉôÍªÂç¡Ë
¡¡·§Ã«»Ô³ëÏÂÅÄÉÕ¶á¤ÎÍøº¬Àî²ÏÀîÉß¡£½©À²¤ì¤Î¶õ¤Ë²«¿§¤¤´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂÐ´ß¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®·¿Á¥¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¡£¾èÁ¥¤·¤¿Æ±»Ô¤ÎÂç³Ø£±Ç¯¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï¡ÖÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤à¡£
¡¡ÉýÌó£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀî¤ò£µÊ¬¤«¤±¤ÆÅÏ¤ê¡¢·²ÇÏ¸©ÀéÂåÅÄÄ®¤ËÅþÃå¤¹¤ë¹ÒÏ©¤Ï¸©Æ»£¸£³¹æ¡Ê·§Ã«´ÛÎÓÀþ¡Ë¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©Â¦¤Ç¤Ï¡Ö³ëÏÂÅÄ¤ÎÅÏ¤·¡×¡¢·²ÇÏ¸©Â¦¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ´äÅÏÁ¥¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½»Ì±¤¬»¶Êâ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬ÊªÄÁ¤·¤µ¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ï¼«Å¾¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤ë¡£Ç¯´Ö£±Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÏ¤·Á¥¤Ï£±£¹£²£¶Ç¯¤Ë·²ÇÏ¸©±Ä¡¢£´£¹Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¸©¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿Æ±Ä®¤¬´ÉÍý±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¸Å¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏËÉÙ¤Ê¿åÎÌ¤«¤é¿å±¿¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤ÆÀ¹¤ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÈ¯Ã£¤ËÈ¼¤¤¿å±¿¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï£²ÀÉ¤¬Î¾´ß¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÂÏÀÑ¤·¤¿ÅÚº½¤ÇÁ¥¤Î±ýÍè¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àî¤ÎÃæ±û¤«¤é·²ÇÏ¸©Â¦¤Î´ß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÀîÄì¤äÄÀ¤ó¤À¥´¥ß¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤ÉÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥Æ¬¤Î±©À¸¾´¤µ¤ó¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡ÖÁ¥Äì¤ò¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥³°µ¡¤Ëº½¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀîÄì¤Ëº¬¤ò²¼¤í¤¹¿¢Êª¤âÌñ²ð¤À¡£Á¥³°µ¡¤ËÍí¤Þ¤ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾èµÒ¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼ê´Ö¤ÏÀË¤·¤á¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ãå´ß¤ÎÅÙ¤Ë¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ËÍí¤Þ¤Ã¤¿ÍÕ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏ¤·Á¥¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ôÉìÂç¤Î¸¶ÅÄ¼é·¼¶µ¼ø¡Ê²ÏÀî¹©³Ø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤ÊÎ®¤ì¤ÎÍøº¬Àî¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¡¢ÅÚº½¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÃÏÅÀ¡×¤È¤ß¤ë¡£ÀîÄì¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿åÃæ¤Î¿¢Êª¤¬¸÷¹çÀ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈËÌÐ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¤¤ÊÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¤ÎÂæÉ÷£±£¹¹æ¤Ç¡¢»³¤«¤é¤ÎÅÚº½¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Ä®¤Ï²¿¤«¤·¤é¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤«·²ÇÏ¸©¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸©¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤¿¾å¤ÇÂÐºö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
