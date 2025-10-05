¼Ö¤¤¤¹¤Îº´Æ£Í§µ§¤ÈÃÎÅª¤Î¸ÍÅÄ²Æµ±¤¬¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ªÆüËÜÀª¤¬Ìö¿Ê¡Ú¥Ñ¥éÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥éÎ¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ8ÆüÌÜ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò100£í¡ÊT52¥¯¥é¥¹¡¦¼Ö¤¤¤¹¡Ë·è¾¡¤Ç¡¢Á°²óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Îº´Æ£Í§µ§¡Ê36¡¢¥â¥ê¥µ¥ï¡Ë¤¬17ÉÃ07¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Îº´Æ£Áª¼ê¡õ¸ÍÅÄÁª¼ê
¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï¸åÊý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¡¢ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»2Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º´Æ£¤Ï400£í¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤¡¢º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Úº´Æ£Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
Éé¤±¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀÚ¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È£±²ó¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¼¡¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò1500£í¡ÊT20¥¯¥é¥¹¡¦ÃÎÅª¡Ë·è¾¡¤Ç¹ñºÝÂç²ñ½é½Ð¾ì¤Î¸ÍÅÄ²Æµ±¡Ê21¡¢ND¥½¥Õ¥È¡Ë¤¬3Ê¬52ÉÃ45¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¸ÍÅÄÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
½é½Ð¾ì¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÁö¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç´¤Ã¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡Ë¸µµ¤¶Ì¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ö¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤éº´Æ£Í§µ§Áª¼ê¡¢¸ÍÅÄ²Æµ±Áª¼ê
