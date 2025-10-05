ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÂçÊª¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È·è°Õ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡Ã£À®¤òµÇ°¤·¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤ÏµìÃÎ¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸ù¤È¿·´´Àþ¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤«¤Ã¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¦ÄÌ¤Î¤¹¤·Å¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤È¤¡¢ÌÀÆü¡¢¥Þ¡¼·¯¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î·ÁÂÖÌÏ¼Ì¤ò²þ¤á¤Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²ñÏÃ¤Ç¤ÏÀÄÌÚ¤«¤é¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡ËÍ¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤¤è¡×¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡£¡Ö¾¯Ç¯¤Î¤³¤í¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤¿2¿Í¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¡Ë¤¬¥¤¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£