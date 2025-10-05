ÅìÌî¹¬¼£¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¤È¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¡È¸±°¤Ö¤ê¡ÉË½Ïª¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¥°¥Á¥°¥Á¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬3ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¹õÅÄÍ¡Ê55¡Ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê63¡Ë¤Î¸±°¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¶¦±éÃæ¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤ÎÂçºå»ÔÆâ¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³ËÜ¤¬·è¤á¤¿ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìÌî¤ÏÀ¸ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇµÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹õÅÄ¤È»³ËÜ¤¬²¿¤ä¤éÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¹õÅÄ¤ÏÀèÇÚ¤ÎÅìÌî¤âÍè¤ë¤«¤é¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î10Ê¬Á°¤ËÅþÃå¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¤¬Ãó¼Ö¾ì¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¹õÅÄ¤¬1¿Í¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤âÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¶¯É÷¤¬Á´ÉôÅö¤¿¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎä¤ä¤«¤·¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ç¡Ê¸«¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ë¡¢¹õÅÄ¤¬¤º¤Ã¤ÈË¹»Ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø²¿¤ä¤Í¤ó¤³¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹õÅÄ¤¬1¿Í¤ÇÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¡£¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¡¢»þ´Ö¡£²¶¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ10»þ50Ê¬¤ËÍè¤Æ¡¢Ã¯¤â¤ª¤é¤Ø¤ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Í¤ó¡£¥ä¥Þ¥Ò¥í¤µ¤ó¤â11»þ²á¤®¤ËÍè¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¡£
ÅìÌî¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍê¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö±ä¡¹¡¢20¡Á30Ê¬¡£¤º¡¼¤Ã¤È¥ä¥Þ¥Ò¥í¤µ¤ó¤Ï²¼¸þ¤¤¤Æ¡Ø¤´¤á¤ó¡£¤´¤á¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÀâ¶µ¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤°¤é¤¤¹õÅÄ¤¬¤º¤Ã¤ÈÀâ¶µ¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¹õÅÄ¤¬»³ËÜ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¦¤É¤ó¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤â¡Ö±ä¡¹¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¹õÅÄ¤¬Àâ¶µ¤·¤Æ¡¢¶õµ¤°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¶¤Ï¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡×¤È²¿¤È¤«¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤ÇÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»³ËÜ¤Î¼Ö¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤½¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢¡Ê¹õÅÄ¤¬¡Ë¡Ø¥ä¥Þ¥Ò¥í¤µ¤ó¡¢¤¢¤«¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¡£¤º¤Ã¤È¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¡Ä¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¤ä¡¢²¶1¿Í¤Ç¥¯¡¼¥é¡¼Íá¤Ó¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹õÅÄ¤ÎÊ¸¶ç¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤Ï»³ËÜ¤â¡Ö²¿²ó¤â¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£ÅÜ¤ê¤Ç¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ø¤ÎÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹õÅÄ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¶ÉÆâ¤Ç¡¢¹õÅÄ¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë»³ËÜ¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÌî¤¬¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡¤¢¤Î¤¦¤É¤ó²°¤Ç¡Ä¡£ËÍ¤é¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¡Ê¹õÅÄ¡Ë¤Í¡¢1²ó¤â¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æ³Ú²°¤Øµî¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¢¤Î2¿Í¡£ÉÝ¤¤¤è¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£ÉÝ¤¤¿©»ö²ñ¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£