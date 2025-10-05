¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡È¸åÇÚ¶Ê¡É¤Ç¥À¥ó¥¹¤¬¡¡TikTok£±Æü¤Ç3000ËüºÆÀ¸
BTS¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFaSHioN¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥ó¥¹¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¾å²¼¹õ¤¤Éþ¤Ç¡¢¹õ¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉáÄÌ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿JUNG KOOK¤ÏÆÍÁ³¡¢Æ±¶Ê¤ò´Ú¹ñ±é²ÎÉ÷¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¡¢¥³¥ß¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢¸ø³«1Æü¤Ç3000Ëü¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï3Æü¡Ö±ÇÁü¤Ï¸ø³«1Æü¤Ç760Ëü¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤òµÏ¿¤·¤¿¡£4»þ´Ö¤ÇºÆÀ¸¿ô¤¬1000Ëü¤È300Ëü¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¡¢7»þ´Ö¤Ç1500Ëü¥Ó¥å¡¼¤È420Ëü¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¡¢13»þ´Ö¤Ç2500Ëü¥Ó¥å¡¼¤È650Ëü¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÉÇ®¤¤¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢TikTok¥³¥ê¥¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ø¥×¥í¥Õ¥£¥ë¼Ì¿¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡¢¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢CORTIS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ø¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
JUNG KOOK¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î·×19¸Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤¦¤Á¡¢1²¯°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô±ÇÁü¤Ï3¤Ä¡£5000Ëü°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô±ÇÁü¤Ï16¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£