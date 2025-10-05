´Øº¬¶Ð¶Ã¤¡¢53ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿³ÊÆ®µ»Îò¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢ÁêÅö¶¯¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¼ÂÀï¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¡Ê53¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢´Øº¬¶Ð¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î³ÊÆ®µ»Îò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï´Øº¬¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¼«¿È¤Î·ÐÎò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¥È¡¼¥¯¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¶õ¼ê¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Øº¬¤«¤é¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡Ê¶õ¼ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö·ë¹½¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÍ¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
´Øº¬¤¬¡Ö¤¨¡ª¤¸¤ã¤¢ÁêÅö¶¯¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¹ä½ÀÎ®¤È¤¤¤¦Î®ÇÉ¤Î¶õ¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡ÊÆÍ¤¤ä½³¤ê¤ò¡ËÅö¤Æ¤ë¡×Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë´éÌÌ¤ËËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö´éÌÌÆÍ¤¡ÊÄ¾ÀÜ´éÌÌÉôÊ¬¤ËÂÇ·â¤òÅö¤Æ¤ëÎý½¬¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
´Øº¬¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¼ÂÀï¡Ê¤Î¼ÂÎÏ¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï½ÀÆ»¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÈÁá¤¹¤®¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¡Ê¶õ¼ê¤È½ÀÆ»¤Î¡ËÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡£ÂÇ·â¤È¿²µ»¤Î´ðËÜ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¡ÊÂÇ·â¤«¤é¿²µ»¤Ø¤Î°Ü¹ÔÉôÊ¬¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º£¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Ü¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡ÊÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿³ÊÆ®µ»¤Ë¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥±¥ó¥³¥Ð¤Ï·Ý¿Í³¦¶þ»Ø¤Î³ÊÆ®µ»ÄÌ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤ÎÍÎÁÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£