1147²¯±ßÃËÊä¶¯¤â¡Ä¼º°Õ¤ÎÇÔÂà¥á¥Ã¥Ä¤ÏÂç¥Ê¥¿¡¡¥³¡¼¥Á6¿Í¤ò²òÇ¤¡¢°ìÊý¤Ç´ÆÆÄ¤ÏÂ³Åê¡¡µåÃÄÈ¯É½
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½ÐÆ¨¤·¥Á¡¼¥àÂçºþ¿·
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥á¥Ã¥Ä¤¬¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂçÉýºþ¿·¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤é¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈµåÃÄ¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Õ¥Ê¡¼»á¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹»á¤ÎÎ¾ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥µ¡¼¥Ü¡¼»á¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥®¥Ü¥ó¥º»á¤â¼Ç¤¡¢Êá¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¥°¥ì¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯»á¤Ï°úÂà¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥ÁÊäº´¤Î¥Ç¥·¡¦¥É¥ë¡¼¥·¥§¥ë»á¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥³¡¼¥Á¤Î¥Û¥»¡¦¥í¥µ¥É»á¤Ë¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Äµö²Ä¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó»á¡¢ÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º»á¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤¬»ÄÎ±¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤ÎX¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ïº£µ¨¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤È15Ç¯7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1147²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÊä¶¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è2°Ì¤Î83¾¡79ÇÔ¤È¤Ê¤ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë