元気株式会社は、Steam®版「首都高バトル／TokyoXtremeRacer」において、人気VTuberグループ「ホロライブプロダクション」所属の輪堂千速さんとの期間限定コラボレーションを発表した。

このコラボレーションは、オリジナルバイナル（車の塗装デザイン）が施されたMAZDA RX-8と輪堂千速さんの歌うバトル曲を特色とし、ダウンロードコンテンツ（DLC）として配信される予定である。本記事では、この注目のコラボレーションの詳細と、自動車・レースゲーム愛好者への見どころを解説する。

「首都高バトル」シリーズの魅力と最新展開

元気株式会社が手掛ける「首都高バトル」シリーズは、日本の首都高速道路を舞台にしたストリートレースゲームとして、長年にわたり多くのゲーマーを魅了してきた。深夜の首都高の雰囲気をリアルに再現し、ライバルとの一対一のバトルで「SP（スピリットポイント、ゲーム内の体力ゲージ）」を削り合う独自のシステムが特徴である。このシリーズは、現代のゲームプラットフォームであるSteam®（PCゲームのデジタル配信サービス）で展開されており、新たなゲーマー層へのアプローチを図っている。

今回、YouTube登録者数44.8万人を超える人気VTuber（バーチャルYouTuber）である輪堂千速さんとのコラボレーションが実現した。この取り組みは、これまでのシリーズファンに加え、新たな層のゲーマーにも「首都高バトル」の魅力を伝える絶好のキャンペーンとなることが期待される。

首都高バトルと輪堂千速さんのコラボレーション発表画像

ホロライブ輪堂千速、首都高に降臨する

今回のコラボレーションにより、「ホロライブプロダクション」所属の輪堂千速さんが「首都高バトル」の世界にライバルとして参戦する。輪堂千速さんは、holoLIVE DEV_IS「FLOW GLOW」のDJ兼運転手担当であり、自らを「300馬力のパワフル運転手」と称するVTuberである。真面目な気質と好奇心旺盛な一面を併せ持ち、愛車に仲間を乗せて走る時間を大切にしているというプロフィールは、「首都高バトル」のストリートレースの世界観に合致している。彼女の登場は、ゲーム体験に新たな刺激をもたらす要素となるだろう。

輪堂千速さんのプロフィール画像

コラボレーションの具体的な内容：カスタムRX-8と専用バトル曲

今回のコラボレーションにおける主要な要素は以下の二点である。

オリジナルバイナルデザインのMAZDA RX-8

輪堂千速さんがゲーム内で搭乗するのは、オリジナルバイナルが施されたMAZDA RX-8である。RX-8は、ロータリーエンジン（独特の回転運動で動力を生み出すエンジン）を搭載した日本のスポーツカーであり、そのスタイリッシュなデザインと走行性能から根強いファンを持つ名車として知られている。輪堂千速さんのパワフルなイメージとRX-8の融合が、どのようなカスタムカーとして表現されるのか、自動車愛好者からの注目が集まる。

輪堂千速さんのMAZDA RX-8のイメージ

ゲーム内でのRX-8走行シーン

輪堂千速さんの歌う「バトル曲」

このコラボレーションでは、輪堂千速さん自身が歌うバトル曲がゲーム内のレースを彩る。ライバルキャラクターとしての登場に加え、彼女の歌声が緊迫した首都高のバトルを盛り上げる要素となる。メーカーは、この歌声がゲーム体験をさらに深めるものと説明している。この特別なバトル曲は、ヘッドホンを使用することでより没入感のある体験が期待できる。

これらの要素は、期間限定のダウンロードコンテンツ（DLC）として配信される予定である。VTuberファンやレースゲームファンにとって、この特別な体験を逃さないよう、今後の情報に注目することが推奨される。

輪堂千速さんとRX-8のコラボレーションイメージ

「首都高バトル／TokyoXtremeRacer」製品情報とDLCの展望

輪堂千速さんとのコラボレーションは、Steam®版「首都高バトル」の期間限定DLCとして配信される。DLC自体の価格は現時点では未発表であるものの、ゲーム本編の価格は以下の通り提供されている。

「首都高バトル／TokyoXtremeRacer」製品情報

| 項目 | 詳細 |

| :---- | :------------- |

| タイトル | 首都高バトル／TokyoXtremeRacer |

| ジャンル | レースゲーム |

| 配信先 | Steam® |

| 対応OS | Windows® 10/11 64-bit |

| 価格 | 早期アクセスバージョン：3,960円（税込） |

| | フルリリースバージョン：6,600円（税込） |

| フルリリース日 | 日本時間：2025年9月25日（木） |

早期アクセスバージョンは3,960円（税込）で提供されており、フルリリースバージョンは2025年9月25日に6,600円（税込）での提供が予定されている。コラボレーションDLCは期間限定であるため、輪堂千速さんのファンおよび「首都高バトル」のファンは、ゲーム本編とDLCの情報を早期に確認することが望ましい。PCゲーマーはSteam®ストアページで詳細を確認できる。

まとめ：伝統と革新が融合する首都高の夜

「首都高バトル」と輪堂千速さんのコラボレーションは、長年愛されてきたレースゲームに現代のエンターテインメント要素が加わることで、新たなゲーム体験を創出する取り組みである。オリジナルバイナルのMAZDA RX-8を駆り、輪堂千速さんの歌うバトル曲と共に首都高を駆け抜けるこの体験は、多くのプレイヤーにとって魅力的なものとなるだろう。

この期間限定のキャンペーンを通じて、「最速の称号」を目指し、輪堂千速さんとの特別なレースに挑む機会が提供される。ゲームのフルリリースは2025年9月25日に予定されており、今後の追加情報にも注目が集まる。自動車、カスタム、レースゲーム、VTuberといったキーワードに関心のある層にとって、この「首都高バトル」の最新展開は体験を検討する価値があるだろう。

リリース提供元：元気株式会社