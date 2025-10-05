¥×¥íÌîµå¡ÈÄã¥ì¥Ù¥ë¡ÉÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î¿¼ÁØ¡Ä¥á¥Ã¥ÄÀé²ì¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤³¤Î¾õ¶·¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Åý°ìµåÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤¿2011¡Á12Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖÅê¹âÂÇÄã»þÂå¡×¤À¡£
¥×¥íÌîµåµÏ¿¡Ö18Ï¢ÇÔ¡×¤ÎºÇÃæ¡¢¶áÆ£¾¼¿Î´ÆÆÄ¤Ï·ãÅÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤ÅðÄ°´ï¤òÃµ¤·¤¿
¡¡»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤â³ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥×¥íÌîµå¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÇ·âÉôÌç¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¤À¡£
¡¡2Æü¸½ºß¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ï¥»¤¬¾®±à¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎÂÇÎ¨.306¡¢¥Ñ¤¬ËÒ¸¶¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÆ±.301¡£²áµî¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤È¤â¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎºÇÄãÂÇÎ¨¤Ï.307¤Ç¡¢¥»¡¦¥Ñ¤¤¤º¤ì¤â²áµî¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬¤³¤Î¿ô»ú¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤â¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¡£¤â¤Ã¤«ÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤Ï¾®±à¡¢ËÒ¸¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢.301¤ÎÀô¸ý¡Êµð¿Í¡Ë¤Î3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÇÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â30ËÜ°Ê¾å¤Ï¥»¡¦¥Ñ¹ç¤ï¤»¤Æ2¿Í¤À¤±¡£40ËÜ¤Îº´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤È¡¢32ËÜ¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢2°Ì¤È¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬10ËÜº¹¡¢º´Æ£µ±¤Ï17ËÜº¹¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤À¡£
Ìîµå¿Í¸ý¸º¾¯¤â°ì°ø¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÅê¹âÂÇÄã¤ò¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡ÈÍ½¸À¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Àé²ì¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î22Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢3³äÂÇ¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤ËÎý½¬¤Î°ã¤¤¤òµó¤²¡¢¡ÖÅê¼ê¤âÂÇ¼Ô¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ä´Ä¶¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÏÂÇ¤Ä¡¢Áö¤ë¡¢¼é¤ë¤ÈÎý½¬ÎÌ¤¬Ã±½ã¤ËÂ¿¤¤¡£µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ÏµåÂ®¤äÊÑ²½µå¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤È¤¢¤é¤æ¤ë¿ôÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Àé²ì¤¬¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿22Ç¯¡¢3³äÂÇ¼Ô¤Ï¥»4¿Í¡¢¥Ñ2¿Í¡£23Ç¯¤Ï¥»3¿Í¡¢¥Ñ2¿Í¡¢ºòµ¨¤Ï¥»2¿Í¡¢¥Ñ1¿Í¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëºòµ¨¤«¤éµå³¦¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿È¯·¸¿ô¤ÎÄã¤¤¡¢¡ÈÈô¤Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£NPB¤ä¸ø¼°µå¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥ß¥º¥Î¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¼ê±þ¤¨¤äÈôµ÷Î¥¤¬°ã¤¦¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¡¢Êì¹»¡¦ÂóÂç¹ÈÎÍ¹â¤ÇÈó¾ï¶Ð¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÈÓÅÄÅ¯Ìé»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡ÖÅê¹âÂÇÄã¤ÏÌîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤«¤é±¿Æ°¿À·Ð¤ÎÎÉ¤¤»Ò¤¬Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌîµå¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤»þÂå¤ÏÂ¾¤Ë¤â¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢Ìî¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢ºÍÇ½¤Î¤¢¤ë»Ò¤¬É¬¤º¤·¤âÌîµå¤òÁª¤Ö¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅêÂÇ¤Îº¹¤Ï³«¤¯°ìÊý¡£Àé²ì¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢3³äÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÂÇÎ¨2³äÂæ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÆü¤â±ó¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£