◆バスケットボールＢ１リーグ▽第１節 京都９４（２３―１５、２４―１８、２６―３１、２１―２１）８５富山（４日・京都市体育館）

京都が今季就任した伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ、５５）の下、ホームで富山を９４―８５で破り、２季連続で開幕白星を飾った。第４クオーター（Ｑ）途中に３点差まで詰め寄られたが、ＳＧ前田悟（２８）とセンターのチャールズ・ジャクソン（３２）の両主将が連続得点で突き放した。８強入りした２０１７―１８年シーズン以来、８季ぶり２度目のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出と、掲げる初の日本一へ好発進した。

試合終了と同時にホームが大歓声に包まれた。初めて日本一を掲げたシーズンで、京都が開幕戦で白星。初陣を飾った伊佐ＨＣは「３点差まで詰められて僕が一番、ヒヤヒヤした」と試合中の心境を明かし、「選手たちが『もう一度ディフェンスからやろう』と言ってくれた。やるべきことを信じてくれた結果」と、激しくプレッシャーを与えてボールを奪う、自身のバスケットを遂行した選手らをたたえた。

今季Ｂ１に復帰した富山の粘りに苦戦した。第３Ｑで２０点差以上あったリードが第４Ｑ途中、３点差に。会場内に流れ始めた不穏な空気を一掃したのは、頼れるダブルキャプテンの２人だ。今季就任した前田と、主将２季目のジャクソンが次々と得点と挙げて突き放し、チームを救った。この日１３得点の前田は「すごく楽しかった。主将とかは意識していなくて、頼もしいベテランもいますし」と笑顔。チーム最多２５得点のジャクソンも「応援にエナジーをもらった。このまま勝ち続けたい」と胸を張った。

昨季は西地区３位。ＣＳ進出は逃したが、順位だけを見れば、２３―２４年シーズンの最下位（８位）からは飛躍している。だが、東海大やトップリーグ（現リーグワン）のコカ・コーラなどでＳＨとしてプレーした元ラグビー選手の松島鴻太社長（３４）は「プレーオフ（＝ＣＳ）を目標にしてしまったから、プレーオフに行けなかった。一昨年なら笑われていたが、今なら日本一を目指すと言える」と、目標を頂点に設定。ｂｊリーグ時代の琉球で日本一を２度経験し、自身初のＢ１優勝を見据える伊佐ＨＣと新しい道を歩む。

喜ぶ間もなく、５日も富山戦が待つ。「きょう以上のエナジーをコートに持ってくる。優勝するために、しっかり勝ちたい」と伊佐ＨＣ。前田も「ハードに４０分間やっていきたい」と走り続ける覚悟だ。苦戦を乗り越えた京都が、さらに加速する。（田村 龍一）

◆京都ハンナリーズ（ＫＹＯＴＯ ＨＡＮＮＡＲＹＺ） ２００８年７月創設。クラブ名は京ことば「はんなり」（華やかで上品さと気品も兼ね備えているさま）から命名された。チームカラーは花浅葱色（はなあさぎいろ、鮮やかな青緑色）。ホームタウンは京都府下２６市町村。ホームアリーナは京都市体育館。