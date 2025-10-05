被災時はカセットコンロでの「湯煎調理」がお勧め！水を節約して冷蔵庫の食材も有効活用　調理の流れとコツを聞いた

災害が起きて電気、ガス、水道が止まってしまったら、心配になるのが食事の用意だ。



被災時は使える水の量が制限されたり、冷蔵庫の食材が腐ってしまったりと、調理や食材の管理が大きな問題になるはず。



しかし、カセットコンロ（コンロ）とカセットボンベ（ボンベ）を使えば、食材を効率的に使いながら、栄養を摂取しやすくなるという。



一般社団法人「日本ガス石油機器工業会」の岡本務さんに、被災時に適した調理法を聞いた。

被災時に「湯煎調理」がお勧めな理由

岡本さんによると、被災時に重要となるのが水の節約だ。飲料用としてのほか、生活用としても使うので“生命線”と言ってもいい。

そこで知っておきたいのが、調理用の “耐熱ポリ袋”を使った湯煎調理。水を節約しつつ、手元にある食材を有効活用できるという。



「湯煎調理ならお湯を沸かせば、温かい料理が作れます。大人用と子供用など、複数をまとめて調理できるのも利点です。調理時に使用したお湯が繰り返し使える上、洗いものが格段に減るので、かなりの水を節約できます」

調理の手順は大きく5ステップ

耐熱ポリ袋を使った湯煎調理をしたいなら、どのような流れになるのか。

岡本さんに聞いた、被災時を想定した調理の手順は以下の通り。

（1）冷蔵庫と冷凍庫にある、食材の消費期限や賞味期限をチェックする



（2）傷んで食べられなくなる順番を考慮し、食材や調味料を組み合わせる



（3）食材や調味料を耐熱ポリ袋に入れ、揉みこんで混ぜる。袋は空気を抜いて縛る



（4）鍋の底にお皿を敷き、水を入れる（量の目安は、耐熱ポリ袋全体が浸かる程度まで）



（5）コンロで水を沸騰させ、食材入りの耐熱ポリ袋を投入。しっかり火が通るまで湯煎する

まず優先すべきなのが、冷蔵庫と冷凍庫にある食材の確認だ。消費期限や賞味期限が“早いもの”から順に使うのが鉄則だという。



「停電が長引くと食材は腐っていきます。特に魚介類や肉類などの生鮮食品、牛乳やヨーグルトなどの乳製品は傷みやすいので、優先的に使ってください」

併せて使いたいのは、水分を多く含んだ食材。被災時には貴重な存在となるそう。



「野菜類や豆腐は加熱すると水分が出てスープのようになるので、調理用の水を節約できます。液体を多く含んだレトルト食品や、煮汁が入っている缶詰類も効果的です」

おいしさアップに効果的な食材

さらに、調味料やだしの代わりになる食材は、おいしさアップに効果的。

「子供がいる家庭にお勧めなのは、ソーセージやベーコン。味もしっかりついているし、手で簡単に千切って調理できるのも利点です。大人向けであれば、キムチもお勧め。そのような食材がなくても、ケチャップや焼肉のたれなど、お好みの調味料で味付けしてください」



メニューが決まったら耐熱ポリ袋に入れ、揉み込んで味をなじませよう。被災時の料理は手間なく作れればいいので、食材の種類や量はお任せでOKだという。

「後はコンロで鍋にお湯を沸かし、食材を入れた耐熱ポリ袋を入れて加熱すれば完成です。ただし、耐熱ポリ袋が溶けてしまうのを防ぐため、必ず鍋底に一枚お皿を敷いてから、耐熱ポリ袋を入れるようにしてください」

耐熱ポリ袋は、スーパーなどで販売されているので、備蓄しておくといいだろう。耐熱温度が100℃以上のものを選ぶのが肝心だという。



「補足ですが、調理時は包丁やまな板よりも、キッチンばさみやピーラーを使った方が洗い物が少なくなるので、被災時は積極的に活用してみてください」

お勧めメニューは「豚キムチ鍋」

数々の湯煎調理を実践してきた、岡本さんが勧めるメニューは「豚キムチ鍋」だそう。

「冷蔵庫や冷凍庫の豚肉と、豆腐、キムチ、野菜などを目分量で耐熱ポリ袋に入れ、揉み込んで、15分〜20分ほど湯煎するだけです。作り方は簡単なのにこれが絶品！バランスよく栄養を摂取できるので、試してみてください」



肉体的にも精神的にも疲れてしまうような場面でも、湯煎調理であれば、手軽に温かい食事が用意できる。いざという時に実践できるよう、普段から作っておいてもいいかもしれない。