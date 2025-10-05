EXILE ATSUSHI、活動休止の裏にあった思いを告白 父との8年にわたる確執と“最期”明かす
EXILE ATSUSHIが、きょう5日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。1年半にわたる活動休止の裏に隠された苦悩や、休養中の生活を明かすほか、衝突し続けた父親との最期のエピソードを語り、完全復活を遂げた現在の心境を口にする。
【番組カット】目頭を押さえたEXILE ATSUSHI
ATSUSHIはサングラス姿が印象的だが、「カメラを見てアピールするみたいなのが結構苦手」だという。幼少期から控えめな性格だったものの、高校生で初めてスタジオで歌を歌ったことで「一生やるって思いました」と、湧き上がる思いがあった。番組ではそんなATSUSHIと学生時代から親交の深い友人たちがVTR出演し、プライベートのATSUSHIについて明らかにする。
子どもの頃からATSUSHIのバックで踊っていた事務所の後輩・GENERATIONSの中務裕太とBALLISTIK BOYZの奥田力也は、ATSUSHIの素の姿を告白。「サングラスを外した時の目がかわいい」と大胆発言をするほか、キッズ時代にATSUSHIが食事の席で見せたおちゃめな振る舞いを暴露する。後輩によるエピソードトークの端々からATSUSHIの優しい一面が垣間見える。
2年前に起こった事故をきっかけに体調を崩し、1年半の活動休止を余儀なくされたATSUSHI。休養に至った背景には、大好きな歌に対する“責任感”と“プレッシャー”があった。“EXILEのATSUSHI”というパブリックイメージに苦しむ中、インドに渡って学びを得た。現地の人々によって大きく変わった、人前に立つ上での意識を語る。
休養のなかで、プライベートでも大きな変化があったというATSUSHIは、8年前に衝突し疎遠になっていた父親との最期の日々についても告白。一時は「もう分かり合えないというとこまでいってしまった」が、父が病床に伏せるなか、そのかつて怒りをぶつけた存在ではなくなってしまった姿に、ATSUSHIは思いを新たにしたという。家族に対する最大の愛と、苦しみを乗り越えたからこそ抱く、今後の人生への明るい思いを語る。
