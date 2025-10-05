

「業務委託契約にすることで、働かせ放題がまかり通るのはおかしい」と訴えるアヤさん（写真：編集部撮影）

就職氷河期時代をしぶとく生きてきた世代も、いつしか中高年と呼ばれる年齢になった。世代間の格差は広がり、貧困や生きづらさを抱えた彼らは、これからの人生をどう考え、生きようとしているのか。

労働、福祉問題を中心に取材活動を行う藤田和恵さんの連載。非正規雇用や貧困などを切り口に、今を懸命に生きる中高年の姿をリポートする。

イベントスタッフの1日は長い。

アヤさん（仮名、44）は今夏、ある地方都市で毎年開かれている国際クラシック音楽祭のスタッフとして働いた。

仕事は約100人のサポート業務

音楽祭の主な目的は、世界各国から選抜された若手演奏家の育成。“音楽家の卵”たちは、著名な教授陣の指導を受けながら、その成果を演奏会で披露する。

アヤさんは2人の同僚とともに約1カ月にわたり100人近い参加者と同じホテルに寝泊まりし、通訳や生活面のサポート業務などを担った。

「今夜のオープニングレセプションの後は直接ホテルに戻るんですか？」

「（新型コロナウイルスの感染疑いのある参加者の）検査をしましょうか」

朝7時すぎ、アヤさんのスマホのメッセージアプリには、参加者や主催団体の職員からの質問、指示が続々と届く。これらに対応しつつ、会場となっているコンサートホールに向かう 。ホールでは日程表などの掲示や、マシンで大量のコーヒーを入れることが日課だ。

そのほかに昼食用の弁当や飲料の運搬、ごみの分別片づけ、いすやテーブルのセッティング、スポンサー企業向けの動画や写真の撮影など。毎日のミーティングでは、演奏会場に引率する際の時間や待機場所を細かく指示される。

加えて楽器修理店や病院への同行など必要に応じでそれぞれの参加者をサポートする。「参加者のお世話係と雑用全般。業務マニュアルもありました」とアヤさんは語る。

夕方からの演奏会を終え、 ホテルに戻るのが夜10時すぎになることも珍しくなかった。急きょ決まった授業の参加者名簿を、「一晩かけて作ってください」と指示されたこともある。仕事をこなすかたわら、スマホには深夜までメッセージが届き続けた。

求人や契約内容との乖離に愕然

音楽祭は、地元自体体も出資する財団法人の主催。30年以上の歴史があり、夏の風物詩として市民にも親しまれてきた。求人の応募資格には「英検準1級以上、あるいはTOEIC750点以上」とあり、英語が堪能なアヤさんは応募を決めたという。

ところが、いざ働いてみると求人や契約書の内容との乖離に愕然とした。

まず、求人には「実働1日8時間程度」とあったが、メッセージへの対応業務を含めると、実際は13〜14時間。事実上の時間外や深夜労働であり、日給1万5000円とはいえ、時給換算すると最低賃金を下回った。



アヤさんが応募した求人。英語に関する資格こそ必要だが、業務として飲料の運搬やイスのセッティングなどが挙げられている。わざわざフリーランスに委託すべき仕事といえるのだろうか（画像：アヤさん提供）※一部加工しています

また、契約書には休日は「1週間に1日以上取得」との旨が記載されていたにもかかわらず、アヤさんは期間中1日も休むことができなかった。

「28日連続で働きました。忙しすぎて休みを取れる状況ではありませんでした」



「業務委託契約」をうたいながら、続く第2条には日給制であることや「法定休日」、「割増賃金」など雇用をうかがわせる文言が並ぶ契約書。「労働者性」の観点からはちぐはくな構成と言わざるを得ない（写真：アヤさん提供）※一部加工しています

理不尽にもみえるが、ただちに違法とはいえない。なぜか。それは、アヤさんが雇用契約を結んだ「労働者」ではなく、業務委託契約を結んだ「フリーランス」だったからだ。

労働者とフリーランスの違いは？

労働者とフリーランスの違いは何か。

労働者は会社と雇用契約を結び、その指揮命令を受けて働く。割増賃金や法定休日、最低賃金、残業時間などについて規定・規制した労働関連法の保護を受けることができ、報酬は労務提供の対価として支払われる。

一方、フリーランスは請負契約などの業務委託契約を結び、ある程度自由な裁量の下で発注された仕事をこなす。労働関連法の保護は及ばない。報酬は仕事の出来高次第で、“成果物”の納品により払われることもある。

そして、まるで労働者のような働き方をしているにもかかわらず、フリーランスとして扱われる人のことを「偽装フリーランス」「名ばかり個人事業主」という。なかには、労働関連法上の責任を免れるために請負契約を濫用する悪質な会社もある。

偽装フリーランスの横行は、働き手のセーフティネットを奪うだけでなく、「同一労働同一賃金」の実現を阻み、不合理な待遇格差を広げかねない深刻な社会問題でもある。

後日、アヤさんの元に届いた報酬の振り込みを示す書面には「給与明細」とあった。給与とは本来労働者に支払われるものだ。アヤさんは「実態は労働者なのに、働かせ放題にするために業務委託にしたのでは」と不信感を募らせる。

音楽祭における働かせ方の 是非を考える前に、アヤさんのキャリアの話をしよう。

就職氷河期世代に当たるアヤさんはこれまで一度も正社員になったことがなく、長年“不本意非正規”として働いてきた。

大学時代の就職活動では内定を得ることができず、大学院に進学。このころ英語教室の講師のアルバイトを始める。月収は10万円ほどだったが、正社員登用の話もあったことから中退して本格的に働くように。

ところが、この会社が1年足らずで倒産してしまう。その後は英語の個人レッスンをしながらダブル、トリプルワークをして食いつないできた。

いくら働いても月収10万円

「アルバイトでもなかなか見つからない時代でした。手当たり次第働いても、月収10万円が当たり前。派遣会社は20社以上登録しています」

非正規労働者として経験してきた現場の多くは、“無法地帯”といってもいい有様だった。なかでも着替えなどの準備が無給扱いにされることや、一方的に定時よりも早く退勤させられることは、「非正規あるある」だったという。

ある食品工場では、30分前に出勤して制服への着替えや手洗いをするよう命じられたが、その間は無給。制服のポケットチーフの位置から髪型まで厳しくチェックされる職場でも、時給が付くのは5分だけだった。

アルバイトなどが仕事に必要な着替えを更衣室などで行う時間は原則、労働時間とみなされる。そして労働時間は1分単位で計算しなければならないと法律で決まっている。たとえ1分とはいえ、月単位や年単位ではそれなりの金額になり、時給で働くことが多い非正規労働者にとっては看過できない問題だ。

アヤさんは派遣会社の担当者に、そう伝えたこともあるが「そこはグレーゾーンだから、問題にはならないんだよね」と聞き流されたという。

また、終日の契約だった農作物の仕分け作業中に、突然「午後の仕事はなしね」と言われたり、飲食店で「今日は暇だから帰っていいよ」と、定時前の退勤を促されたりすることもたびたびあった。法律で定められている休業手当が支払わることはほとんどない。

アヤさんは「『早く帰れてラッキーだね』と言わんばかりで口ぶりで、違法なことをしている自覚がないんです。使用者にはちゃんと労働法を勉強してほしい」とあきれる。

ある工場の更衣室での着替え中にめまいで倒れたときは、労災保険が適用されなかった。

意識を失っている間に救急搬送されたが、その際、社員から「更衣室での出来事は労働時間じゃないから、労災（適用）は厳しいね」と告げられた。体調はすぐに回復したが、CT検査の費用など約2万円を自己負担したという。

「自活できる稼ぎを得ることが最優先」が信条で、家賃約4万円の家に20年近く1人で暮らしてきた。料理サイトに節約レシピを投稿するほど料理好きなので食卓は豊かだし、近所づきあいも良好なので、「特に孤独だとは思いません」と語る。



料理投稿サイトにアップした料理の写真。「見切り品のもやしを3、4袋買ってきて、いくつも違うメニュを作ることこともできます。コツは調味料の種類を多めにそろえておくことでしょうか」と語る。見栄えも栄養バランスも節約レシピとは思えない（写真：アヤさん提供）

声を上げられない理由

ところで、アヤさんは法制度について一定の知識がありながら、自ら声を上げることはあまりしてこなかったようにもみえる。その理由を、アヤさんはこう語った。

「単発短期で、時間を切り売りするように働いてきました。違法だと思っても、どこかに相談するより別の仕事をすることに時間を使おうと考えたんです」

一方で、最近は変化も感じていた。着替えなども労働時間とみなし、1分単位で計算する企業が増えてきたというのだ。

人手不足の影響もあるが、アヤさんは「これまで声を上げてきてくれた人のおかげ」と感謝する。少しは働きやすくなるかもしれない。そう期待した矢先に見つけたのが、冒頭の音楽祭のスタッフ募集だった。

労働者とフリーランスの違いは先に述べたが、労働基準法上の労働者に当たるかどうかは形式的な契約名ではなく、仕事の実態で判断される。

具体的には、「時間・場所の拘束や指示に対する諾否の自由があったか（指揮監督下の労働だったか）」「報酬が指揮命令下の労働の対価として支払われていたか」などを基にした「使用従属性」の有無だ。

実態は労働者のような使用従属性があるのに、 契約の形式はフリーランスという場合、偽装フリーランスとみなされる可能性が高まる。

労働問題に詳しい脇田滋・龍谷大名誉教授は、アヤさんの働き方は「偽装フリーランスに当たると思われます」したうえで、その理由を次のように説明した。

「求人や契約書の『実働8時間』『休憩60分』『法定休日』といった記載は雇用契約の典型。マニュアルではミーティングへの参加や服装、コーヒーの入れ方などについても言及されており、強い指揮監督や時間的・場所的拘束がうかがえます。日給制はこうした労働力の提供に対する対価であることは明確。『お世話係』や雑用という業務内容や、事実上の24時間拘束という点も労働者性を補強します」



「忙しくてもいいんです」とアヤさん。「民間企業も法律を守ろうとしているのに、税金も投入されたイベントで、こんなあいまいな働かせ方が許されていることが問題」と訴える（写真：編集部撮影）

こんな業務委託契約はおかしい

アヤさんは音楽祭での働き方をこう振り返る。

「最初になぜ雇用契約じゃないの？とは思いました。ただ具体的な仕事内容が書かれたマニュアルを渡されたのは勤務初日でした。指揮命令を受ける場面がほとんどで、こんな業務委託契約はおかしいと感じましたが、契約書には損害賠償や契約解除の規定もあり、なかなか言い出せませんでした」

アヤさんが、財団法人に出資する自治体に対して働き方の苦情を申しれることができたのは、音楽祭も終盤になってからだった。



財団法人側はどう思っているのか。取材に対し、担当者は次のように答えた。

「（苦情があったと聞き）社会保険労務士に相談したところ、フリーランスとしての事業者性はあるが、労働者性を持つ部分もあると指摘を受けました。現状のままでよいとは思っておらず、来年度以降、改善が必要な点については見直したいと考えています」

アヤさんはきっとこれからも非正規労働者として働く機会が多いだろう。それゆえに「今回のような契約が問題なしとなれば、民間の幅広い業種でも『雇用契約じゃなく業務委託契約でいいか』という考えがまかり通ることになってしまいます」と懸念する。

自治体や公共性の高い団体の“作法”は民間企業にも波及する。多くの非正規労働者にとって音楽祭の未来は他人事ではない。

