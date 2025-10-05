「新入社員の初出勤？」幕内優勝4度の元大関がマゲに別れ　整髪後の姿に大反響「むっちゃ凛々しい」「『少年』と呼んでも…」

約1年前の現役時代の貴景勝(C)産経新聞社

大相撲で幕内優勝4度を誇る元大関・貴景勝（現・湊川親方）の引退相撲「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（東京・両国国技館）が10月4日に開催された。

日本相撲協会の公式Xがその様子を伝え、断髪式には二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）、伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）らに加え、現役の横綱・豊昇龍、横綱・大の里らが参加。最後は師匠の常盤山親方（元小結・隆三杉）によって、大銀杏が切り落とされた。

その後は整髪して、スーツに着替えた。和装姿の夫人にネクタイを整えてもらい、引き締まった様子の湊川親方の写真が投稿されると、フォロワーは大盛り上がりとなった。

「むっちゃ凛々しい」「男前やん」「入社一年目の新入社員の初出勤する日の朝って感じ」「断髪式直後にここまでスーツ似合う力士が今までいたか？」「失礼ながら『少年』と呼んでも違和感がないほどの若々しさ」「お肌ツルツル！！！！」などと反響が止まらない。