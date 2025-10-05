台風第２２号が発生しました。

【画像】台風のたまごが台風へ コースの詳細は

５日３時、小笠原近海の

北緯２５度０５分、東経１４３度５０分において、

熱帯低気圧が台風第２２号になりました。

台風はゆっくりした速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の６日３時には小笠原近海の北緯２４度４０分、東経１４１度００分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。



４８時間後の７日３時には

日本の南の

北緯２５度０５分、東経１３８度００分を中心とする

半径１８５キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の８日３時には

日本の南の

北緯２５度５０分、東経１３４度００分を中心とする

半径３００キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３９０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■九州・沖縄の週間天気は（画像）