台風22号（ハーロン）発生 沖縄直撃コース 今後の進路と勢力を詳しく…最大瞬間風速45メートル以上に発達予想 気象庁発表
台風第２２号が発生しました。
５日３時、小笠原近海の
北緯２５度０５分、東経１４３度５０分において、
熱帯低気圧が台風第２２号になりました。
台風はゆっくりした速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
小笠原近海の
北緯２４度４０分、東経１４１度００分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
４８時間後の７日３時には
日本の南の
北緯２５度０５分、東経１３８度００分を中心とする
半径１８５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
７２時間後の８日３時には
日本の南の
北緯２５度５０分、東経１３４度００分を中心とする
半径３００キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３９０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■九州・沖縄の週間天気は（画像）