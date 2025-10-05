「2ストライクになったら終わり」――球団OBが説く大谷翔平の“攻略術” 手も足も出なかった「悪夢」を払しょくできるか
果たして、強力打線はいかにして剛腕を攻略するのか。現地時間10月4日に行われるドジャースとの地区シリーズ第1戦で、フィリーズは「投手・大谷」と対峙する。
今季のMLBで全体2位となるチーム打率.258を誇った分厚い打線にとって、大谷翔平（ドジャース）は苦々しい思い出のある“難敵”である。というのも、今年9月16日に敵地で対戦した際に5回（68球）、無安打、5奪三振と抑え込まれ、手も足も出なかったのだ。
ゆえにロブ・トムソン監督が「倒すのは至難の業」と強い警戒を示す偉才の攻略はフィリーズにとって、シリーズ突破の鍵ともなる。
では、いかにして「投手・大谷」を打破すべきなのか。その一端とも言えるプランを元球団OBが提唱している。米YouTubeチャンネル『The Phillies Show』に出演したルベン・アマロJr.氏は「とにかく序盤だ。そこから積極的に攻めないといけない」と指摘。初球から果敢に打ちに行く姿勢が肝になると論じた。
「もしも、私が彼と対戦するなら、速球か高めのゾーンに投げられる球種を狙う。そして何よりも受け身になってはいけない。早めから打っていかないと、ね。2ストライクに追い込まれたら、約6種類の球種がすべてを頭に入れないといけないからだ。そうなったら終わりだ。何も排除できなくなる」
100マイル（約160.9キロ）を超える速球に加え、スプリット、スライダー、カーブ、カットボールと多彩なボールを操る大谷。その投球スタイルを前に「受け身になるな」と説く往年の名手は、「打てる球と打てない球を区別するべきだ」と見極めの重要性も指摘している。
とはいえ、大谷は前回対戦でノーヒット投球をされた難敵だ。容易く打てるほど簡単ではない。アマロJr.氏は、こうも漏らしている。
「最後は気持ちが大事なるかもしれない。そして、忘れてはいけないのは、フィリーズのファンは、自分たちが試合に影響を与えることができると心から信じているということだ」
相当な研究や対策を重ねてくるであろうフィリーズは、大谷をいかに攻略するのか。ハイレベルな展開が期待される試合から目が離せない。
