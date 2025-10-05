ワイルドカードシリーズ第2戦にクローザーとして登板した佐々木朗希投手が日本時間4日、翌日のフィリーズ戦を前に、メジャー1年目のシーズンを振り返りました。

今季からドジャースへ移籍した佐々木投手は、先発投手としてメジャーデビューを果たすも、5月には右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。リハビリを経てメジャーに復帰すると中継ぎで、防御率0.00をマークするなど、ドジャース救援陣を支えました。

佐々木投手は1年を振り返り、「日程的な違いは日本と結構違うと思うので、移動もそうですし、試合以外のところも難しさは感じて、試合の中では自分のパフォーマンスが出せない中で春先終わってしまった」とコメントしました。

それでも「メジャーのこの技術的なところだったり、レベルの高さを感じる以前に、自分で自滅するような形で苦しんでたので。そこはまだ感じられてない部分はありますけど、ポストシーズンで今、そこそこパフォーマンスが戻ってきている中で、これから経験できることが1年目で一番の収穫になるのかなとは思ってます」と、力強く語りました。

「自分のパフォーマンスを出せないまま離脱してしまったので、自分の実力がどうだとか、わからないままリハビリに入ってしまうというもったいなさも感じてました。ただ、その中でマイナーで1か月ちょっと投げない中で試合を見て、日本とは違うチームワークの基準だったり、そういったものはすごく勉強になったのかなと思います」と説明します。

今後のポストシーズンに向けて「投げる場面は僕が決められないので。ただ任せられたところを精いっぱい投げて、チームのためになればいいかなとは思ってます」と、意気込みました。