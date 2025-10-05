ô¥¤È¤·¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¾¡ÉéÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤è¤ê¡¢2026Ç¯6·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Cygames¤Î°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤Î¾¡ÉéÉþ¡ÖChevalier fidele¡×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿»Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«µ¤ÉÊ¤¬°î¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ»·õ¡×¤ò°ì½ï¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëµ³»ÎÆ»Àº¿À°î¤ì¤ë¿À¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁÇºà¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á´¹â¤ÏÌó260mm¤À
¡¡Á°È±¤ÎÃæ±û¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤ÇÇò¤¯À÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤Ï¡¢¶âÈ±¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡£¸ª¤ÎÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤Ï¡¢¸å¤íÂ¦¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê¼ª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÊÒÂ¦¤À¤±Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢²¿¤«¤ò±Ô¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¯Âç¤¤ÊÆ·¤È¡¢¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤Ç·è¤á´é¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸ý¤ò¤¤å¤Ã¤È·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¼è¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¾þ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Í¦¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤À
¼ª¤ËÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
È±¤Ï¸å¤íÂ¦¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¾¡ÉéÉþ¤Ï¡¢¾åÃåÉôÊ¬¤Ï¾æ¤¬Ã»¤á¤À¤¬¡¢¸ª¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤Ï²«¶â¤Î¸ª¾Ï¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÁõ¾þ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤Ê¤ê¥´ー¥¸¥ã¥¹¤À¡£¼ª¤ËÉÕ¤±¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÒÂ¦¤ÎÂµ¤À¤±ÀÖ¤¯À÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÒÂ¦¤ÎÂµ¤À¤±ÀÖ¤¯À÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¶â¿§¤ÎÁõ¾þ¤¬Â¿¿ôÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
»Ø¤Î¥Ýー¥º¤â¸ÄÀÅª¤À
¡¡Â¤ò¥¯¥í¥¹¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥Ä¤âÊÒÊý¤¬¹õ¤Ç¤â¤¦ÊÒÊý¤¬Çò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÃæÂ¦¤Ë¤Ï¿¬Èø¤¬¤æ¤ë¤ê¤È¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò¤¤°áÁõÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÀ»·õ¡×¤â°ì½ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
ÂæºÂÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¤¤ë
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¥Ç¥³¥Þ¥¹¤À¡£¤³¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤Ë¹ØÆþ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C) Cygames¡¤ Inc.