◇セ・リーグ 広島1―3ヤクルト（2025年10月4日 マツダ）

来季の戦力構想から外れ、今季限りで退団する広島・田中広輔内野手（36）が4日、次代を担う若ゴイたちに辛口の惜別エールを送った。ヤクルトとの今季最終戦（マツダ）で菊池涼介内野手（35）と4年ぶりに“タナキク”コンビを組み、「1番・遊撃」で先発。敗戦後のセレモニーで「1軍は勝利を求められている」と強調し、後輩に甘えの排除を求めた。誇り高きリーグ3連覇戦士。他球団での現役続行を目指し、赤いユニホームに別れを告げた。

精彩を欠き、借金20を抱えての終戦。試合後のセレモニーで、ファンからの厳しい声を真正面から受け止める新井監督の姿を目の当たりにし、田中は黙っていられなかった。

「僕自身もただただ悔しい。勝って終わりたかった。1軍は勝利を求められる場。選手の皆さんは甘えず、来季はもっとスタジアムを満員にするような野球をやってください」

いまだ殻を破れずにいる若ゴイたちに送った辛口の惜別エール。「（低迷は）監督だけの責任じゃない」。それは勝つために死に物狂いで練習し、リーグ3連覇（16〜18年）時の1番・遊撃手として一時代を築いた男の、軌跡そのものだった。広輔コールが起こる中、赤いユニホームで臨む自身の最終戦。指揮官の粋な計らいで1番・遊撃で先発し、2番・二塁には盟友・菊池が名を連ねた。21年4月6日のヤクルト戦以来、4年ぶりのタナキク復活。4打数無安打に終わっても、守備ではゴロ3個と飛球1つを堅実に処理した。

「懐かしい。ツラい時も2人で二遊間を守ってきたので。今日この日に歓声をいただき、頑張ってきて本当に良かったと思った」

チームが若返りを図る中、来季の戦力構想から外れ、コーチ就任や引退試合の打診を固辞して現役続行への挑戦を選んだ。ウエスタン・リーグでは今季、打率・333を誇る。

「2軍ではあるけど、成績が僕自身を諦めさせてくれなかった。（球団から）ありがたい話もいただいたけど、心の炎がポッと付いたので退団という形を取らせてもらった」

「感謝しかない」と振り返る広島での12年間。訪れた変革期に別の道を歩む決断を下したところで、黄金時代に尽力した背番号2の記憶は鮮明に残る。 （江尾 卓也）