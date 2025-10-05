大リーグのポストシーズン（PS）は4日（日本時間5日）に地区シリーズ（5回戦制）が始まった。ドジャースの大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。

試合前会見で、デーブ・ロバーツ監督はこの地区シリーズから復帰した正捕手のスミスの起用法について言及した。「（先発復帰は）かなり近づいている。ただ、リハビリ過程で段階的にキャッチングを積み重ねる機会を経ていない。4週間キャッチしていない状態でもある。だから、どこかで一度“中間的なステップ”を踏ませたいと考えている」と語った。

そして第1戦も展開次第では途中出場がある可能性も示した。「今夜の試合の中で少し出場して、感覚を取り戻す機会を与えるかもしれない。完全な復帰のタイミングはまだ分からないが、間違いなくその段階に近づいている」とした。

スミスは試合前の会見で第1戦はベンチスタートとなることを明かした上で「手の調子はすごくいい。ほぼ100パーセントに近い感じだね。プレーできるのが楽しみだし、チームの勝利に貢献したいと思っている。今の状態なら、9回まで全部受けても大丈夫だと思っている」と語った。

正捕手であるスミスは9月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの同13日にIL入り。その後の検査で骨折が判明していた。