ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¡£Ï¯´õ¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×º´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢¤ò´î¤Ö

¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥êー¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÃÏ¶è¡Ë¥·¥êー¥º¡ÊNLDS¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢±¦Éª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Áー¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËºÆ¤Ó²Ã¤ï¤Ã¤¿¼ã¤±¦ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¥íー¥¹¥¿ー¤ËÉüµ¢¡£¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤Î¥·¥êー¥º³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤È¤È¤â¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éüµ¢¸å¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Üー¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï²ñ¸«¤Çº´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤Æ³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¯´õ¤¬·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡×¤È¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î»Îµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤Îº´¡¹ÌÚ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥·ー¥º¥óÃæ¤Ï¥í¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Êー¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÉñÂæ¤ÎÁ°¤Ë·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¤ò2Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾å¸þ¤¡£¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢10·î¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¹¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤âÁ°Æü¡¢¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡£Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤Ï¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Üー¥ë¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤Ç¥Áー¥à¤òµß¤¤¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂçÃ«¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Î¾ã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Ï¯´õ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Æó¿Í¤¬10·î¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
