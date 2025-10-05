◇明治安田Ｊ２リーグ 第３２節 山形２−１札幌（４日・大和ハウスプレミストドーム）

北海道コンサドーレ札幌が、今季初のホーム３連敗を喫した。山形戦は前半２９分、右ウィングバック（ＷＢ）で先発した白井陽斗（２５）が右太もも裏を痛めて退場するアクシデント。代わって入ったＭＦ田中宏武（２６）が奮闘するも、後半５、１３分に失点。同２６分に途中出場のＭＦ宮沢裕樹（３６）の今季初ゴールで１点を返すも、１―２で敗れた。暫定１０位は変わらずも、次節にも自動昇格の可能性が消える窮地に追い込まれた。

＊＊＊＊

札幌が１―２で迎えたラストプレー。ＭＦ高嶺朋樹（２７）が同点を狙って放った左ミドルは、左ポストを直撃した。主将が天を仰いで絶叫し、悔しがった直後、試合終了の笛が鳴った。今季初の本拠地での３連敗。１年でのＪ１復帰への道が遠のく、痛い黒星となった。

序盤にアクシデントに見舞われた。右ＷＢの白井が右太もも裏に痛みを感じ、前半２９分に退いた。「アップもできていなかった」田中宏が、練習で入っていたのとは逆の右サイドで急きょ出場。持ち味のドリブルで好機こそつくるも、得点に絡めず「ゴールやアシストは付けたかった」と肩を落とした。柴田慎吾監督（４０）も「ゲームプランは大きく崩れた」と、不意の出来事で難しい戦いを強いられた。

０―２から攻勢に転じ、宮沢の今季初得点で１点は返した。しかし同点、逆転とはならず、攻撃的サッカーを貫く指揮官は「前進、突破、崩しと、もっとアタックしていかないと」。そう課題を口にした上で「２失点してアグレッシブさが出るところは、マネジメントを含めて反省しないといけない」と後手に回る試合運びの改善に改めて着手する。

勝ち点４３で残りは６戦。この日、長崎が勝ち点５９で暫定首位に立ち、２位で同５８の水戸は５日の最下位・愛媛戦で引き分け以上なら同５９以上に。札幌は次節１９日のアウェー・富山戦で引き分け以下なら最大勝ち点５９と、２チームの結果次第で２位以内の自動昇格の可能性は消える。崖っぷちも、宮沢は「簡単ではないが、勝ち点３を取れるのはサポーターではなく自分たち。最後まで歯を食いしばって勝つ姿を見せないと」と前だけを向いた。（砂田 秀人）