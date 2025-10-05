◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦の試合前会見に出席し、「１番・投手」の二刀流でポストシーズン（ＰＳ）初登板に臨む大谷翔平投手（３１）への期待を口にした。

メジャーのＰＳで投手、それ以外のポジションでそれぞれ１試合以上に先発出場するのは史上初で、投手が５番以上の打順に入るのも初めてだという。ロバーツ監督は「彼が１回裏のマウンドに上がる時、私は少し立ち止まり、彼が本当に前例のないことをしていることを評価するつもりだ」と予告。「彼は我々のチームに素晴らしい貢献をしてきた。才能、二刀流というミクロのレベルだけでなく、野球というもっと大きな舞台全体に対してもだ。彼は誰もが見なければならない、見たいと思う選手だ。それは我々のスポーツにとって大きな利益であり、素晴らしいことだ」と称賛した。

２３年９月の右肘手術明けでＤＨ専任だった昨季も大谷にとって初めてのＰＳで一気にワールドシリーズ制覇まで駆け上がった。２年連続出場となる今年のＰＳでもレッズとのワイルドカードシリーズでは初戦で先頭打者アーチを含む２本塁打と爆発。指揮官は「彼の人生そのものが大舞台のための準備だったと私は思う。彼は決して自分を見失わない。感情やその瞬間に飲み込まれることは決してない。常に冷静さを保っているように見える。彼には非常に精密なルーチンがある。だから私は、彼が打席でもマウンドでもしっかりと感情をコントロールし、いいパフォーマンスをすると期待している。アリゾナ（レギュラーシーズン最終登板となった敵地・Ｄバックス戦）で６回を投げ切ったことで、起用の面でも今の状態には安心している」と話した。