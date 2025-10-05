佐々木朗希 復帰後初のリリーフ登板で手応え「準備の難しさはあるが、毎試合チームの力になれる面白さがある」



佐々木朗希（c）SANKEI

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が、ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）を前に会見を行い、リリーフとして迎えるポストシーズンへの意気込みを語った。

佐々木はワイルドカードシリーズ・レッズ戦の第2戦で、メジャー移籍後初となるポストシーズン登板を果たし、9回を無失点に抑える好投を披露。

「ポストシーズンも初めての経験でしたけど、9回を投げ切れて自信にもなりました。これからのシリーズでいきてくると思います」と手応えを口にした。

この試合で最速101.4マイル（約163キロ）を計測。

「自分の出せるパフォーマンスが出せるようになってきた。球速だけじゃなくて、コントロールや変化球の精度も戻ってきている」と語り、復帰後の状態に充実感をのぞかせた。

一方で、大谷翔平（31）とのやりとりを問われると「そんな声かけてもらってないですけど、"早く投げんかい"とかしか言われないです（笑）」と笑いを誘い、会場の空気を和ませた。

リリーフとしての役割については、「準備の難しさはあるが、毎試合チームの力になれる面白さがある」と語る。先発経験豊富な佐々木にとって、短いスパンでの登板は新たな挑戦でもある。

また、長期離脱を経ての復帰については、「もしかしたら今年中に戻れないかもしれないという覚悟の中でリハビリをしてきた。トレーナーやコーチなど、多くの人に支えてもらってここまで状態を上げることができた。本当に感謝しています」と、深い感謝の言葉を口にした。

初のメジャーシーズンを振り返り「移動や日程の違いなど、日本とは違う難しさを感じた。思うように投げられない時期もあったけど、今こうしてポストシーズンでパフォーマンスを出せているのが一番の収穫」と語った佐々木。

最後に、熱狂的なフィリーズファンの雰囲気について問われると「アウェーの雰囲気はドジャースタジアムとはまた違う。こういう環境で投げられるのは貴重な経験だし、自信にもなる」と話し、冷静に心境をまとめた。

