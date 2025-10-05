50年前の“新婚さん”が“金婚さん”として再登場！当時のMC桂文枝からサプライズコメントも

10月5日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』1時間スペシャルでは、特別企画「金婚さんいらっしゃい！」が放送。

50年前に登場した新婚さんが“金婚さん”としてスタジオに再登場する。

番組開始から今年で54年｡1971年の番組開始以降、これまで5000組以上の新婚さんが笑いと衝撃、時に涙と感動を届けてきた｡

番組が始まった当初に出場した新婚さんのなかには、すでに金婚式を迎えているカップルも。

そんな50年前に出場した“元新婚さん”を探したところ、2組の金婚さんが見つかった。半世紀にわたって紡がれてきた夫婦の歴史を紐解く。

1組目は福岡県に住む安部智也さん（71歳）と和子さん（71歳）夫妻が登場。

女子高生だった和子さんの猛アタックから始まった2人の結婚生活、波乱万丈な50年を経て今もラブラブな夫妻の物語に迫る。

2人の出会いは高校の文化祭。和子さんからの一目惚れで始まった恋は、半世紀を経ても色褪せることなく、今でも互いを「ずっとカッコいい」「可愛い」と称え合っている。

そして、夫婦円満の秘訣として掲げられたのは「ふれあい」という言葉。その真意とは？

2組目は吉村正夫さん（74歳）と博子さん（73歳）夫妻。消防士を定年まで勤め上げた正夫さんと、家族のために奮闘した博子さんの50年間に迫る。

長女誕生から2カ月後に夫の正夫さんの父親が他界。消防士を辞め家業の酒屋を継ぐべきか悩む正夫さんに、妻の博子さんは「私が働くから消防士を続けて」と支え、幼い娘を背負って毎日酒屋の仕事をこなしたという。

その献身的な支えがあったからこそ、正夫さんは定年まで消防士を続け、叙勲を受けることができたと語る。

そんな2人が明かした夫婦円満の秘訣は、意外にも「正しい夫婦ゲンカ」。その方法は実にユニークで…。

また今回は、51年3カ月間、番組のMCを務めた桂文枝から出場した金婚さん2組にサプライズコメントが。

金婚さんへのメッセージとともに当時のトークを振り返ると、驚きのエピソードも飛び出し、スタジオも大興奮する。

そして、往年の名コーナー「ペアマッチ」も復活。50年ぶりの挑戦は苦しい展開になるも、再び登場した桂文枝から驚きの提案で波乱の展開に。