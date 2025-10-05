手土産に喜ばれる！ワインやスイーツなど、清澄白河のココでしか買えない逸品4選
清澄白河には、ここでしか買えない個性派ぞろいの逸品が多数。
スイーツからワインまで、立ち寄るべき４軒をピックアップ。
１．ほんのひと口で多幸感に包まれる
『Artichoke chocolate』のボンボンショコラ
2015年に深川資料館通りにオープンしたビーントゥバーの専門店。
ヨーロッパにある薬局のような雰囲気が漂う洒脱な空間に並ぶのは、宝石のような「ボンボンショコラ」（５個￥1,700）や思わず笑みが溢れるユニークなアートチョコレート。
二度見しちゃう芸術的なチョコも！
正攻法でいくなら前者だが、サプライズギフトとして誰かに贈るなら、後者の中でも人気が高い「チキン＆エッグ」（￥2,400）をセレクトするのがオススメ。
■店舗概要
店名：Artichoke chocolate
住所：江東区三好４-９-６
TEL：03-6458-5678
営業時間：11:00〜18:30（日祝〜18:00）
定休日：不定休
２．朝昼晩に合わせて甘さが選べる嬉しさ
『清澄白河実験室-ことぶき-』のカフェラテの素
表通りから１本入り、さらに小道へと進むと現れる看板を頼りに古民家の扉を開ける。すると、出迎えてくれるのは“夜の街ブラ”特集「清澄白河」編の案内役を務めてくれた調さん。
ここで販売しているのはミルクで割る10倍希釈のカフェラテの素「キヨスミコーヒーソース」各￥1,500（約７杯分）。
写真左から“すごく甘い”“甘い”“ちょっと甘い”の３段階で糖度が異なり、ラベルには空の色が異なる清洲橋が描かれている点にも注目。
■店舗概要
店名：清澄白河実験室-ことぶき-
住所：江東区三好３-７-13
TEL：非公開
※営業日、営業時間はInstagram（＠kiyosumijikken）にてご確認ください
３．生粋の呑ん兵衛は家飲み用も入手
『清澄白河フジマル醸造所』のワイン
『清澄白河フジマル醸造所』は、一見、どこにでもある建物２階のレストランだが、実は１階はワイナリーなのだ。知らなければ誰もが驚くが、この地でワインを作り始めて丸10年。ローカルにはよく知られた存在だ。
２階ではイタリアンをベースに、ワインと合う料理が味わえるほか、「GLOU GLOU ORANGE」￥4,180（左）や「BUDOU TOIKIRU DELAWARE」￥3,850（右）などのワインを購入して帰ることも可能。
４．自分へも人へも適した優等生な土産
『MM Canelé』のカヌレ
抜群の愛らしさで通りを行き交う人の足を止めるスイーツの正体は、ひと口サイズで食べやすいミニカヌレ。
「東京都現代美術館」へ向かう道中、三ツ目通り沿いという立地もあり、週末ともなれば開店と同時に客が訪れる。
フレーバーは「プレーン」（￥130）のほか、「フランボワーズ」（￥170）、「コーヒー」（￥160）など常時８種がスタンバイ。“全部買い”する人も続出の清澄白河の新名物だ。
■店舗概要
店名：MM Canelé
住所：江東区白河３-３-11
TEL：非公開
営業時間：11:00〜19:00（売り切れ次第終了）
定休日：不定休
▶このほか：銀座を知り尽くした“呉服店の社長”が通う4軒。鮨やバーなど知る人ぞ知る良店