清澄白河には、ここでしか買えない個性派ぞろいの逸品が多数。



スイーツからワインまで、立ち寄るべき４軒をピックアップ。

１．ほんのひと口で多幸感に包まれる

『Artichoke chocolate』のボンボンショコラ



2015年に深川資料館通りにオープンしたビーントゥバーの専門店。



ヨーロッパにある薬局のような雰囲気が漂う洒脱な空間に並ぶのは、宝石のような「ボンボンショコラ」（５個￥1,700）や思わず笑みが溢れるユニークなアートチョコレート。

二度見しちゃう芸術的なチョコも！



正攻法でいくなら前者だが、サプライズギフトとして誰かに贈るなら、後者の中でも人気が高い「チキン＆エッグ」（￥2,400）をセレクトするのがオススメ。

■店舗概要

店名：Artichoke chocolate

住所：江東区三好４-９-６

TEL：03-6458-5678

営業時間：11:00〜18:30（日祝〜18:00）

定休日：不定休

２．朝昼晩に合わせて甘さが選べる嬉しさ

『清澄白河実験室-ことぶき-』のカフェラテの素



表通りから１本入り、さらに小道へと進むと現れる看板を頼りに古民家の扉を開ける。すると、出迎えてくれるのは“夜の街ブラ”特集「清澄白河」編の案内役を務めてくれた調さん。



ここで販売しているのはミルクで割る10倍希釈のカフェラテの素「キヨスミコーヒーソース」各￥1,500（約７杯分）。



写真左から“すごく甘い”“甘い”“ちょっと甘い”の３段階で糖度が異なり、ラベルには空の色が異なる清洲橋が描かれている点にも注目。

■店舗概要

店名：清澄白河実験室-ことぶき-

住所：江東区三好３-７-13

TEL：非公開

※営業日、営業時間はInstagram（＠kiyosumijikken）にてご確認ください

３．生粋の呑ん兵衛は家飲み用も入手

『清澄白河フジマル醸造所』のワイン



『清澄白河フジマル醸造所』は、一見、どこにでもある建物２階のレストランだが、実は１階はワイナリーなのだ。知らなければ誰もが驚くが、この地でワインを作り始めて丸10年。ローカルにはよく知られた存在だ。



２階ではイタリアンをベースに、ワインと合う料理が味わえるほか、「GLOU GLOU ORANGE」￥4,180（左）や「BUDOU TOIKIRU DELAWARE」￥3,850（右）などのワインを購入して帰ることも可能。

４．自分へも人へも適した優等生な土産

『MM Canelé』のカヌレ



抜群の愛らしさで通りを行き交う人の足を止めるスイーツの正体は、ひと口サイズで食べやすいミニカヌレ。



「東京都現代美術館」へ向かう道中、三ツ目通り沿いという立地もあり、週末ともなれば開店と同時に客が訪れる。



フレーバーは「プレーン」（￥130）のほか、「フランボワーズ」（￥170）、「コーヒー」（￥160）など常時８種がスタンバイ。“全部買い”する人も続出の清澄白河の新名物だ。

■店舗概要

店名：MM Canelé

住所：江東区白河３-３-11

TEL：非公開

営業時間：11:00〜19:00（売り切れ次第終了）

定休日：不定休

