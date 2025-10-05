◇パ・リーグ 西武2―3楽天（2025年10月4日 楽天モバイル）

西武・高橋が今季最終戦に先発し、7回0/3を5安打3失点で9敗目も111球の熱投を見せた。同点の8回、引退試合を迎えた楽天・岡島が代打で登場。同じ群馬出身の先輩に全4球直球勝負も中前に運ばれ「（過去に）めちゃくちゃ打たれていた。今日もしっかり打たれて相性が良くなかったと。そしていいバッターだと改めて思った」と花を添えた。

昨年11連敗からの巻き返しを誓った今季は24試合で8勝9敗、防御率3・04。球団は今オフのポスティングシステムによるメジャー移籍を容認する方針を固めている。

メジャー移籍が決まれば、これが日本での最後のマウンドとなる。今後については「本当にシーズンが終わって悔しい結果になってしまった。まだその思考になっていないので、お答えすることは現状はない」と話すにとどめた。

19年オフから将来的なメジャー移籍の希望を球団側に伝えてきた。今後は代理人契約を結んでいる米大手代理人事務所・ワッサーマン社のジョエル・ウルフ氏とメジャー契約の締結を目指していく。