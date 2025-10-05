東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして、人気グループ「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、公然わいせつの疑いで警視庁四谷署に逮捕された。所属事務所は同日夜、草間容疑者の活動休止を発表した。

捜査関係者によると、逮捕容疑は4日午前5時40分ごろ、新宿2丁目のビル1階エントランス付近で、下半身を露出した疑い。当時、酒に酔っていたという。通行人の30代男性が目撃し、110番した。芸能関係者は「同エリアに行きつけのバーがあり、そこで酔いつぶれている姿がしばしば目撃されていた」と明かした。同署は認否を明らかにしていない。

草間容疑者は留置施設のある警察署に移送された。車の後部座席に乗り、フードをかぶり身をかがめていた。

5日放送の日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演予定だったが、番組内容が差し替えられる。グループで出演している朝日放送「あっちこっちAぇ！」（関西ローカル）の4日放送分は別番組に差し替えられた。また、グループの全国ネット初の冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」がフジテレビで12日からレギュラー放送をスタート予定で、同局は「対応を検討中」とした。