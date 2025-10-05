³ÚÅ·¡¦²¬Åç¡¡ÎÞ¤Î¾¡¤Á±Û¤·µ¯ÅÀÂÇ¡Ö14Ç¯´Ö¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·3¡½2À¾Éð¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡º²¤Î°ìÂÇ¤ËÅÎ¤ÎÅÔ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦²¬Åç¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Î8²óÀèÆ¬¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¶¿¤Î¹â¶¶¤«¤éÀËÊÌ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹â¶¶·¯¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢·²ÇÏ¸©¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤ËµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¡£¡ÖÂÎ¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢5·î¤«¤é6·î¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÄÌ»»813°ÂÂÇ¤Î¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï¡Ö14Ç¯´Ö¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¡Ê¸½Ìò¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë