オープン中でも音楽を楽しめるオーディオシステムを搭載！マツダ ロードスター(ND)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEは「ナイトミーティング」と称して、あるテーマに沿ったクルマのオーナーが集まるイベントを実施しています。この時のテーマは「ロードスター」。1989年に発売された初代NAから、2024年時点で現行モデルのNDまでが対象。
それではロードスターオーナーの車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：IさＮ
年齢：30代
車両名：マツダ ロードスター
年式：2017年式
型式：ND5RC
主な使用シーン：レジャー、ドライブ
所有歴：7年半（2024年時点）
総走行距離：125,000km
年間走行距離：15,000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
「初代ロードスターが登場した時のイメージカラーがクラシックレッドでした。そのクラシックレッドが1ヶ月半のみで受注生産されたんです。このボディがカラーが欲しくて購入しました！」
カスタムでこだわっているポイント
「完全オリジナルのオーディオ『山口スピーカーシステム』を組んでいます。幌を開けて完全オープンの状況で走行していても、音楽がしっかりと聴くことができます！
ロードスターの各モデル専用に設計されていて、インテリアも純正のままでOK。とにかくオススメです！」
良い点・こだわりのポイント
「純正ホイールの色違いを履いています」
次に変えたいポイント
「純正然として乗りたいので、大きな変更などは特に考えていません！」
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催する
「ナイトミーティング」とは？
A PIT AUTOBACS SHINONOMEが開催しているナイトミーティングとは、テーマを決めて、そのテーマに合致したモデルが集まるミーティングだ。テーマに即したメーカーの展示ブースや車両が置かれている他は、特別何をするというわけでもなく、同じテーマの車両を愛するオーナー同士の交流を深めるというもの。ゆるい内容だから、気軽に参加できるのが良いところ！ 平日の水曜日の18:00～21:00までなので、仕事帰りにふらっと立ち寄れたりするのもうれしい。
開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）
開催時間：18:00～21:00
※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！