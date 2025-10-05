◆ファーム日本選手権 巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）

ファーム日本選手権は４日、宮崎市のサンマリンスタジアム宮崎で行われ、ウエスタン・リーグ優勝の中日がイースタン覇者の巨人に１６得点の猛攻で勝利し、１４年ぶり７度目の優勝を果たした。１６得点はジュニア日本選手権として始まった８７年以降、０２年の阪神と並ぶ最多得点となった。巨人・石塚裕惺内野手（１９）は、１年目を振り返った独占手記を本紙に寄稿。この日は「１番・遊撃」で先発して３打数無安打１打点、守備では失点につながる失策が出るなど悔しい一戦となったが、来季へ向けてさらなる成長を誓った。

＊ ＊ ＊

ファーム選手権は悔しい結果となりました。今季はけがで２回の離脱があり、年間通してやりきれたわけではないですが、２軍である程度やれたかなという部分もありました。ただ、１軍ではからっきしで、最後は４打席連続空振り三振。高校で３打数無安打はありましたが、３打席連続三振はなかった。１軍と２軍の差を痛感しました。

いい投手とたくさん対戦できて、１打席ごとに振り返っています。１球１球、どんな球が来たか鮮明に覚えているし、どう思って打席に立ったのか、打席の中でどう感じたかはしっかりメモしています。ただ単に実力不足だったから打てなかったので、自分の打撃をできる打席を増やしていければと思います。

先輩方の打撃も、全員にそれぞれの良さがあって勉強になりました。１軍にいた期間は、（岡本）和真さんなどに打席での待ち方を聞けました。技術や振り負けないフィジカルも大切と思いますが、技術はそんなにすぐには上達しない。考え方一つで変わるという話もよく聞きますし、これから試していきたいです。

最後の２試合は東京ドームでプレーできて楽しかった。１軍のレギュラーになったら、シーズンの半分をあそこでできる。頑張ろうと思えるし、立つことができてよかったです。１年目から１軍を経験させてもらえたので、来年は今年より多く帯同しないといけない。その中でチャンスをもらえた時にしっかり結果を出せるよう、フェニックス・リーグやオフシーズンを過ごせればと思っています。（巨人軍内野手）