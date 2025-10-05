地区シリーズ初戦に先発登板

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアで行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。フィリーズファンは熱狂的なことでも知られ、大谷を待つアウェーの洗礼に日本のファンも震えている。

大谷はレギュラーシーズンでは9月16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、5回無安打と快投。だが、敵地シチズンズ・バンク・パークでは初登板となる。

フィリーズのファンは熱狂的なことで知られ、観客から凄まじい圧力を受けることになる。1日（同2日）には、有料のフィリーズの紅白戦に3万人以上のファンが集まるほどだった。

日本のファンもアウェーの洗礼に戦々恐々。Xには「世界で一番ホーム感アウェー感を感じられる球場でしょうねシチズンズ・バンク・パークは」「カープどころか浦和レッズですやん」「フィラデルフィアはどのスポーツにおいてもファンの熱気がレベチ」「ただの紅白戦に3万人以上が観に来るあたりこいつらの10月にかける思いはおかしい」といった声が上がった。

また、「大谷が静かにしてくれるよ」「大谷選手はこういう中で燃える人なんです！」などのコメントも寄せられた。

大谷は3日（同4日）の決戦前日の会見で、フィラデルフィアの印象について「野球に対して熱量が高いですし、球場での盛り上がりも他の球場と比べて素晴らしい熱量があるな、と」と話している。



