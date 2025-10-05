

2025年6月にオープンした焼肉きんぐ新宿西口大ガード店。ロードサイドの大型店舗という同チェーンのビジネスモデルとしては異色の立地だが、過去最高売上を更新し続けているという（撮影：今井康一）

【写真】店内を巡回する「焼き肉ポリス」の女性。肉の焼き方などを教えてくれる

焼肉店の倒産が急増している。円安による輸入肉の高騰や、人手不足による人件費増がその背景にあるようだ。

ただし「食べ放題」を掲げるチェーンにおいては話が別だ。「景気が悪くなると食べ放題が流行る」とはよく言われるところである。

業績を伸ばしている焼肉食べ放題の「焼肉きんぐ」

例えば焼肉で店舗数1位の牛角は2023年頃から食べ放題専門店を展開、現在38店舗まで増やしている。そのほか食べ放題専門店としては、ゼンショーホールディングスのグループ会社が展開する「熟成焼肉 いちばん」や、すかいらーく系列の「じゅうじゅうカルビ」などがある。

また、とくに業績を伸ばしているブランドとして挙げられるのが「焼肉きんぐ」だ。2025年6月期は27店舗を出店し約350店舗、直営店の店舗売上高は前期比11.7％増の616億4700万円となっている。

100分の食べ放題コースが目玉で、3種類のコースの中でも客の7〜8割が注文するのが3380円（税抜）のきんぐコース。上位コースのプレミアムコースのように特選牛や国産牛などは含まれないものの、五大名物や期間限定フェアメニュー、デザートなどもしっかり食べられて3000円台というコストパフォーマンスが受けている。

運営するのは、「丸源ラーメン」など20ブランドを展開する物語コーポレーション。2007年、前身の「焼肉一番カルビ」から焼肉食べ放題チェーンとして展開を始めた焼肉きんぐは、連結売上高の約5割を稼ぎ出す柱のブランドに成長した。

原価が高くなる食べ放題は薄利多売、つまり客数で稼ぐ業態だ。焼肉きんぐも、ファミリー層をターゲットに郊外ロードサイドの大型店というビジネスモデルで展開を広げてきた。

しかしここのところ、その方針を転換。2022年からは浅草、川口など、首都圏の駅近立地への出店を進め、2025年6月には「新宿西口大ガード店」をオープンした。

物語コーポレーション焼肉事業部・岩谷明弘事業部長（筆者撮影）

焼肉きんぐの特徴が、キャッチコピーの「お席で注文 食べ放題」。つまり着席スタイルで、客が料理を取りに行かなくて済む点だ。

この特徴について、物語コーポレーション焼肉事業部・岩谷明弘事業部長は次のように説明する。

「焼肉食べ放題のメイン客層は家族や友人同士のお客様。しかしブッフェ式にすると、せっかくお店に来ても、料理を取りに行く手間が発生し、ゆっくり会話や食事を楽しめない、ということになる。

席で注文のスタイルには、100分の制限時間いっぱい、家族や友達と食事を楽しむ時間に使っていただけるように、との意図を込めています」

「焼肉ポリス」が店内を巡回

そのほか、接客にも特徴がある。「焼肉ポリス」と称する従業員が店内を巡回し、網の交換、おしぼりの提供などを行うほか、肉の焼き方、食べ方、おすすめの食べ合わせ等のアドバイスをするのだ。ブランドでは「おせっかい」と呼んでいる。



客とのコミュニケーションによって差別化。店内を巡回する「焼肉ポリス」がサービスの担い手だ（撮影：今井康一）

食べ放題では人件費を減らすためブッフェにしているところも多いが、焼肉きんぐでは逆に、人によるサービスを充実させて差別化を図っているわけだ。

そのため従業員がサービスに注力できるようなシステムの構築には早期から取り組んできた。注文時のタッチパネルも2009年と早い段階で導入。

提携工場で肉を加工することによる店舗作業の低減、調理作業の分業化など、オペレーションの効率化も図ってきた。

近年では配膳ロボット、特急レーンの導入などのDXも進めている。レーンは出店や改装のタイミングで導入しており、今は約360店舗（2025年9月時点）のうち約40店にレーンが設置されている。



特急レーンは将来的な労働力不足や人件費アップの対策として重要。設置費用がかかるほか、店舗の形状によっては設置が難しい。設置数は約360店舗中40店舗というところ（撮影：今井康一）

岩谷氏によると、食べ放題では1席あたり平均15回の配膳が必要になる。レーンを導入することで調理場とホールを合わせて4〜7人分の労力をカットできるそうだ。

また、料理の提供スピードも早くなり、サービス品質、客の満足度向上にもつながる。

将来的な人件費高騰、労働人口減を見通しても、ブランド継続の鍵となるツールと考えているそうだ。

焼肉食べ放題の市場について岩谷氏に聞いたところ、厳しい見通しが語られた。

「飲食全体がコロナ禍の影響から回復した中で、物価高を背景に低単価の商品へと需要が流れている。単価が3000円前後の焼肉食べ放題も厳しい状況です。単価が上がれば客数は減るため、価格転嫁も簡単にはできません。効率化によってコストを下げながら、満足度を上げて客数をいかに増やしていくか、が課題となっています」

対策として同社がまず追求していくのが「商品のおいしさ」だという。

肉のスリットの幅や角度まで、細かく発注

まず食材の高騰対策としては、さまざまな国から肉の買い付けを行うことで、価格を抑えながら品質の高い食材を仕入れている。

さらに、肉のカットや調味、焼き方の工夫で、おいしさをアップさせる。

「例えば肉をやわらかくし、タレを染み込みやすくするためのスリットも、幅や角度まで細かく決めて、加工工場に発注しています。味のブラッシュアップも、社長を含む経営陣が出席する改善会議で継続的に行っています」

最近の改善会議では12月からのグランドメニュー改訂が取り上げられた。五大名物のブラッシュアップが行われ、改善された商品のテスト提供がすでに一部店舗で始まっているそうだ。

また、話題づくり、客を飽きさせない取り組みとしての期間限定フェアも欠かせない。フェアは年5回開催されており、北海道、韓国のフェアなどが定番。また近いところでは、肉にフォーカスした肉フェスフェアが行われたそうだ。

韓国は焼肉と親和性の高いテーマとは言え、ありきたりにならないよう、毎回流行を取り入れ、切り口を変えながら開催している。「10ウォンパン」や、「フライドポテト マヌルパン味」など、話題性の高いメニューが並ぶ。

では、実際の実力はいかほどだろうか。今回、五大名物のうちきんぐカルビ、壺漬けドラゴンハラミ、石焼ビビンバを試食した。

筆者は普段カルビを食べないが、きんぐカルビについては、一般的なカルビから想像する脂っぽさがなく、赤身に近いように感じた。スリットが入っているだけあってやわらかく、肉の脂とタレの味が口に広がる。





細かなスリットが入っており、肉がやわらかく、タレがしみ込みやすくなっている（撮影：今井康一）

壺漬けドラゴンハラミはピリ辛のタレがよくしみていて、エスニックな印象。焼き方にコツがあり、細長い肉を巻きながら焼いて熱を内側に閉じ込め、蒸し焼きにする。これによりレアな焼き上がりになるそうだ。



好みにもよるが、火は通しすぎずレア気味にするのがコツ（撮影：今井康一）

なお、焼肉といえば一口大に切ったものが一般的だが、焼肉きんぐの肉は大ぶり。カルビもステーキのような1枚肉を、焼いた後にカットする。見た目から満足度を感じてもらうための工夫だそうだ。



大ぶりにカットされた肉は見た目でも満足度を感じさせる。食べ放題でもみみっちくならないのは重要なポイントだ（撮影：今井康一）

石焼ビビンバは青のりのようなものが入っていて、磯の風味があるのが面白い。一般的に濃い味付けのものも多いが、こちらの石焼ビビンバはあっさり目で、いわば和風だ。量も茶碗1杯ぐらいと軽め。



皿数を多く注文できるよう、1皿の量を少なめに設定。石焼ビビンバも1人で食べられるほどの量（撮影：今井康一）

というのも、焼肉きんぐでは1皿1皿の量を少なく設定してあるからだ。皿数を多く注文でき、さまざまな種類を楽しめるわけだ。

以上分析してくると、味と価格のバランスの良さ、そして、食べ放題を食のエンターテインメントとして最大限楽しめるよう、小さな工夫が積み重ねられていることが、焼肉きんぐの人気を支えていることがわかる。

都市部への展開を加速させている理由

ただ、コストダウンを実現させる上で、店舗立地は重要なはずだ。なぜ、都市部への展開を加速させているのだろうか。

岩谷氏によると、今後は年に20店舗のペースで拡大を予定しているが、郊外ロードサイド店舗がメインで、都市部については良好な物件があれば出店するというぐらいの心構えだそう。

郊外ロードサイドで展開を広げてきた同チェーンにとって、都市部への展開は認知度アップの意味が大きい。ただしフラッグシップ店舗のように、宣伝の機能だけ持たせて採算は度外視、というわけではない。

「1店舗1店舗、売上を確実にとっていく。浅草ROX店、南池袋店、川崎駅東口店など、いずれもオープン後好調に推移している。これならば大丈夫だということで、新宿西口大ガード店のオープンに至りました」

6月にオープンした新宿西口大ガード店は100坪超・席数130席の大型店で、焼肉きんぐの中でもトップクラスの売り上げを確保しているそうだ。客層が他の店舗とは異なり、観光客も含めた幅広い客層が訪れる。

取材で訪れたのは平日の日中だったが、開店時間の11時になるとすぐに客が入り始めた。アルコールも注文していたようだ。

競争の激しい繁華街で将来にわたり席数を埋め続けられるか、ブランドとしての力を試されることになるだろう。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）