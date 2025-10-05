大リーグのポストシーズン（PS）は4日（日本時間5日）に地区シリーズ（5回戦制）が始まった。ドジャースの大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。

試合前会見で、デーブ・ロバーツ監督は大谷への期待を口にした。「オオタニがマウンドに上がるその瞬間、私はただ、彼が前例のないことを成し遂げようとしているという事実をしっかりと噛みしめたいと思う。彼はこのチームに対して、個人レベルではもちろん、才能ある二刀流選手として多大な貢献をしてきたが、それ以上に野球界全体に大きな影響を与えている。彼は“見たい”“見に行きたい”と思わせる選手であり、野球というスポーツにとって非常に大きなプラスになっている。それは本当に素晴らしいことだと思う」と野球界にとっても大きな一戦になるとの見方を示した。

「彼の人生そのものが、こうした大舞台のために積み重ねてきたものだと思う。感情に流されることも、状況にのまれることもない。常に自分を保っているし、非常に緻密なルーティンを持っている。だから打席でもマウンドでも良いパフォーマンスを見せ、感情をコントロールできると思う。アリゾナで6回を投げたこともあって、登板の準備や使用法の面でも今の状態には自信を持っている」と語った。

3勝で突破が決まる地区シリーズの大事な初戦。エンゼルス時代を通じてフィリーズと初対戦だった9月16日は5回無安打無失点の快投を演じた。1本差で本塁打王を譲ったシュワバーは1三振を含む2打数無安打に抑え、計9球のうち内角球が6球だった。「素晴らしい打者なのでしっかりとポイントを突ければ」とPS歴代4位の21本塁打を誇る強敵との駆け引きも注目される。

大谷が投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初。同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めて。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。大谷はシチズンズバンク・パークで本塁打が出れば現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手がかかる。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。

新たな伝説が生まれる一戦となる。