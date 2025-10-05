ドジャースと地区シリーズで対戦する、フィリーズのトムソン監督が日本時間4日の会見で、5日に先発するドジャースの大谷翔平選手を警戒しました。

フィリーズは今回がポストシーズン初戦、メディアやファンの注目度の高さについて「彼らは世界チャンピオンですからね。両球団の実力は素晴らしいのでシリーズが進むにつれ熱気は増していくと思います」とコメントしました。

ドジャースの先発は9月のフィリーズ戦で5回無安打無失点とした大谷選手、フィリーズは今季13勝(5敗)をあげ、防御率2.50のサンチェス投手が登板します。「両チームには優れた先発投手、両スタメンにそろう強打者、ベテランぞろいと、両チームとも本当に互角の対戦になると思います」と展開を予想しました。

先発・大谷選手の攻略について「対戦相手に関わらず、私たちの目標は、相手先発をできるだけ早く試合から降ろすことです。あまり受け身になりすぎず、ストライクを取られるようなことは避けたいと思います」とプランを語ると、前回の対戦についてもふれ、「数週間前は、おそらく彼の今年最高のスタートだったと思います。驚異的でした。パワーとコントロールあらゆる要素を兼ね備えた素晴らしい投球でした。本当に素晴らしかったです。球速も速く変化球もすべて平均をはるかに上回っています。ですから、もし彼がそれを続けていれば、厳しい戦いになるでしょう」と警戒しました。