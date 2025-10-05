クローザー・佐々木朗希がドジャース救援陣の「起爆剤」に　ロバーツ監督「ブルペンの皆を活気づけ、やる気にさせることを願う」

佐々木朗希の存在が救援陣全体の活性化につながるか(C)Getty Images

レッズとのワイルドカード（WC）シリーズを2連勝で突破したドジャースは、現地時間10月4日からフィリーズとの地区シリーズに臨む。同1日のWCシリーズ第2戦の最終回に登板し、三者凡退の2奪三振と完璧な救援を見せた佐々木朗希は、フィリーズ相手にもクローザー役が見込まれる。

【動画】守護神と化した佐々木朗希の熱投！ 最速163キロと魔球スプリットの二者連続三振と圧巻ピッチング

評価を一気に上げている怪物右腕には、相乗効果も期待されている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「アンドリュー・フリードマン、佐々木朗希がドジャースのブルペンを活性化させ、支配力を取り戻すと考える」と題した記事を掲載した。

同メディアは、昨オフにタナー・スコットと4年7200万ドル（約112億円）の契約を結び、抑えを確保したかに見えたが「10月を迎える頃には、スコットがドジャースの9回を任される投手ではないことが明らかになった」と指摘している。

佐々木についても「ある意味で期待外れのスタートだった」と記述。右肩のインピンジメント症候群に悩まされ、先発登板は8度のみ。防御率も4.72だった。球速低下が心配された中、離脱期間を経て回復。記事の中では「ドジャースのブルペンにとって秘密兵器となっている」と紹介した。