光る献身、日本ハム27歳捕手に「来年は首位打者、狙ってほしい」規定打席到達せずも.297フィニッシュ「最強のユーティリティー」

郡司は後半戦からは主に4番を務めるなど、勝負強い打撃が光った（C）産経新聞社

日本ハムはレギュラーシーズン最終戦となった10月4日のロッテ戦（ZOZOマリン）に0−3の完封負け。区切りの試合を白星で飾ることはできなかった。

先発の伊藤大海は8回3失点と奮闘するも打線の援護なく、目標の15勝には到達できず。

【動画】郡司は2年連続の2桁アーチを記録、チームの主軸として存在感を示した

最多安打争いで注目された清宮幸太郎も「1番・一塁」でスタメン出場、2安打と気を吐くも、残り1試合を残す楽天・村林一輝の144安打には1本及ばず。打撃タイトル獲得は来季に向けての宿題となった。

またチームで注目されたのは「2番・三塁」で先発した郡司裕也にもあった。規定打席には到達しなかったが、自身初の打率3割超えを狙うも3打数1安打で打率「.297」フィニッシュとなった。

中日からトレード移籍3シーズン目となった今季は9番を除く全打順で起用され、守備でも一塁、三塁、捕手、外野手と様々な役割を担いながら、チームを支えた。今季は111試合に出場、打率.297、10本塁打、42打点、OPS.799。