「ロッテ３−０日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

白星締めとはいかなかった。今季最終戦は零敗を喫し、日本ハムの連勝は４でストップ。新庄剛志監督は「終わってしまったら、あっという間ですね、毎年。早いわ」と実感を込めた。

この日は最大限、個人のアシストに回った。伊藤が単独での最多勝と自己新の１５勝目をかけて先発。最多安打の可能性があった清宮幸を３戦連続で１番に、打率３割を狙う郡司を２番に起用した。３人とも奮闘したが、目標は達成できず。指揮官は「今日は大変やった。みんなのためにいろいろ考えてやりました」と、苦笑いで振り返った。

就任４年目は８３勝。それでも頂点には届かなかった。「何勝すりゃ優勝するんや」と笑い、「もう来年の目標は９５ですね。そのぐらいせんと優勝できないから」とハイレベルな数値を設定した。

去就については小村勝球団社長が９月３０日に「シーズン終了後に正式に話し合いまして、発表します」と話しており、近日中にも来季続投が正式発表される見通し。「あとはもうクライマックスで、ファンのために、経験のために、精いっぱい戦うしかない」と新庄監督。昨年は阻まれた日本一へ、次なる戦いが始まる。