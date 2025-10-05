Ë¡Âç¡¦¾¾²¼¡È¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÂÐ·è¡ÉÁáÂç¡¦°ËÆ£·â¤Á¡Ö¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¡×¸½ÌòÁª¼êºÇÂ¿£±£²¹æ¡¡ºå¿À¥¹¥«¥¦¥ÈÇ®»ëÀþ
¡¡¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡¢Ë¡Âç£µ¡Ý£´ÁáÂç¡×¡Ê£´Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡£±²óÀï£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¡Âç¤¬ÁáÂç¤ËÀè¾¡¤·¤¿¡£¼ç¾¤Î¾¾²¼Êâ³ð¡Ê¤¢¤æ¤È¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦¶Í°þ³Ø±à¡Ë¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡¦ÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤È¤Î¡È¥É¥é¥Õ¥È¸õÊäÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»£±£²¹æ¤È¤Ê¤ë£²¥é¥ó¡£ºå¿À¤¬ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤é£³¿ÍÂÎÀ©¤Ç»ë»¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅìÂç¤Ï·ÄÂç¤ò²¼¤·¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬±«Î³¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤¿¡£Çòµå¤ÏÈþ¤·¤¤¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢»±¤ÎÍÉ¤ì¤ëº¸ÍãÀÊ¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¾¾²¼¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é³Î¿®¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Æ®»Ö¤ß¤Ê¤®¤ëº£µ¨£²¹æ¤Ç¾¡Íø¤ò¤±¤ó°ú¤À¡£
¡¡¡Ö¡ØÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁáÂç¤Ï¡Ë£´Ï¢ÇÆ·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£ËÍ¤é¤Ï¼º¤¦¥â¥Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¡×
¡¡ÂçÅç¸ø°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡ÖÎý½¬¤«¤é»¦µ¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¼ç¾¤Ï»î¹çÁ°¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ËÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£Ç³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó£±»à°ìÎÝ¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È¾Â®µå¤Ë¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È´°àú¤Ê°ìÈ¯¤ò¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£¡ÖÁê¼ê¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤«¤é¾¡¤È¤¦¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¸½ÌòÁª¼êºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»£±£²ËÜÎÝÂÇÌÜ¤ËÇ¼ÆÀ´é¤À¡£
¡¡»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿Æó²ó£±»àÆóÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤Ç¤Ï¡¢Ë½Åê¤Î´Ö¤ËÆóÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë¹¥ÁöÎÝ¤âÈäÏª¡£¡Ö£²Ï¢¾¡¤ÏÁá°ðÅÄ¤ÎÍ¥¾¡ÁË»ß¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Î¾¡Íø¤Ï£±²óËº¤ì¤Æ¡¢ÌÀÆü¤¬½éÀï¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¾¾²¼¡¡Êâ³ð¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤¿¡¦¤¢¤æ¤È¡Ë£²£°£°£³Ç¯£´·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£²ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©ÆîÂÊÁ»Ô½Ð¿È¡££±£¸£±¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¡£ÆîÂÊÁ¾®£±Ç¯»þ¤«¤é¼íÌî¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢£¶Ç¯»þ¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÆîÂÊÁÃæ¤Ç¤ÏÀÅ²¬¿þÌî¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£¶Í°þ³Ø±à¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Ë¡Âç¤Ç¤Ï£²Ç¯½©¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡££³Ç¯»þ¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢£··î¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£²¡¢±óÅê£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡£