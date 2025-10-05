「広島１−３ヤクルト」（４日、マツダスタジアム）

感極まった。今季最終戦を白星で飾った試合後。穏やかな表情を浮かべたヤクルト・村上宗隆内野手がグラウンドでオスナ、高津監督と抱き合い、ナインとハイタッチをした。今季終了後、海を渡る男にとっては“日本ラストゲーム”だった。

「ポスティングをするということは球団と話をして多分、ＯＫを出してもらえるので。頑張りたいなと思います」。ポスティングシステムの申請手続き開始は１１月１日だが、村上の視線は既に、メジャーでの戦いへと向いている。

この日は４打数１安打で八回の最終打席は空振り三振に終わった。今季は上半身の故障に苦しみながら、７月末の１軍復帰後は出場５５試合で２２本塁打と規格外のパワーを見せつけた。ただ「１４３試合出て、もっともっと打つことが目標だった」と悔しげだ。８年間在籍した球団やファンに対しても「本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いろいろ思うことはあります」と言葉に思いを込めた。

２２年に三冠王に輝いた実績を持つ日本の主砲には、メジャーの複数球団が関心を示している。試合中にはスタンドから「メジャーで暴れろ！」のコールも響いた。「もちろん聞こえていました。寂しいというよりは、ほんとに感謝しています」。支えてくれた人たちの思いも背負い、夢舞台に挑む。