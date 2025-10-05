◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権 第3日（2025年10月4日 兵庫県 チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）

4位から出た15歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高1年）が7バーディー、2ボギーの67で回り、通算14アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。勝てば、16年の畑岡奈紗以来、大会史上2人目のアマチュア優勝、14年KKT杯バンテリン・レディースを15歳293日で制した勝みなみを上回る15歳218日でのツアー日本人最年少優勝となる。ツアー2勝の堀琴音（29＝ダイセル）が68の通算15アンダーで前日からの単独首位を守った。

15歳広吉の快進撃は止まらない。この日はスコアを5つ伸ばし、「信じられないです」と目を丸くした。最終18番、ラフからの第3打はピン奥15メートルにオーバーし、そこから2メートルのパーパットを残したが、しっかり沈めた。

グリーンを外した回数は予選ラウンドの2日間はともに1ホールだけだったが、この日は4ホール。それでも、パット数は3日目で初めて30を切る27。「耐えるパットが入ってくれた」。前週優勝の菅楓華も「パターはアマで一番上手だと思う」と認める力を発揮した。

（1月米で合宿参加/） 今大会で史上初のアマチュア優勝を果たした畑岡と実は交流がある。師事する平田智パッティングコーチの縁で、今年1月に米国で行われた畑岡の合宿に約10日間参加した。ラウンドはもちろん、トレーニングも一緒に行った。あらゆる角度から動画を撮り、マットを引いてショットやパットのアドレスを細かく確認する姿を見て、「本当にタメになりました。こういうことをするから人間としても強いんだろうな」と感銘を受けた。連絡先も交換したそうだが、「友達追加できてなくて送れなかった」と笑った。

15歳293日で初優勝を飾った勝の記録を超える日本人史上最年少V、そして今大会史上2人目のアマチュア優勝が懸かる最終日。「緊張よりも楽しい気持ちが大きい。実感がないけど、普通に回れるように頑張りたい」と淡々と静かに闘志を燃やした。

◇広吉 優梨菜（ひろよし・ゆりな）2010年（平22）3月1日生まれ、福岡県出身の15歳。福岡第一高1年。9歳からゴルフを始める。24年日本ジュニア選手権（12〜14歳の部）優勝。好きな歌手は「SEKAI NO OWARI」でファンクラブにも入会済み。先週の国スポでは同部屋3人で枕投げを楽しんだ。好きな言葉は「一期一会」。好きな食べ物はトマト。1W平均飛距離は240ヤード。1メートル60。

≪堀リベンジへ王手≫3年ぶり3勝目へ王手をかけた堀は「長いところでしっかりパーが取れているのが大きい」と振り返った。16年大会のリベンジを狙う。当時、アマチュアだった畑岡に競り負け、1打差で優勝を逃した。「あの時は自分が下手だった。そこから山あり谷ありで今がある」。今回も最終日にアマチュアの広吉と優勝争いを繰り広げることになったが「今ある一打にしっかり地に足つけて考えていければ」と平常心で臨む。