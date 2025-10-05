±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¡¡ÅìËÌ¤ÏÍë±«¤ËÃí°Õ
¤¤ç¤¦¤ÏËÌ³¤Æ»¤È²Æì¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½£ÊýÌÌ¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆüº¹¤·¤¬Â¿¤¤ËÌ³¤Æ»¤È²Æì¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢¿¿²ÆÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½£ÊýÌÌ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¹â¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤âËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤Ï±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤âÆÞ¤ê¤ä±«¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤ÏÅ·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤²¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï¼¡Âè¤Ë¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦±×»³ ÈþÊÝ¡Ë
