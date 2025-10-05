巨人の阿部慎之助監督（４６）が４日、ＣＳに向けて結束を呼びかけた。東京Ｄで１軍練習再開。アップ前の円陣で訓示し「モチベーションをどう上げるかをみんな考えてやってほしい。この期間をいい期間にしてやり残しがないように」と１１日の第１Ｓ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）に目を向けた。

右脇腹痛で９月１４日に登録抹消になっていた吉川が１軍合流。二塁守備での軽快な動きを確認した。社会人との練習試合、６日のＳＵＢＡＲＵ戦、７日のヤマハ戦（東京Ｄ）に出場させて状態を確認すると明かし「大きい。盤石でいける」と復帰を歓迎した。

１日のレギュラーシーズン最終戦からＣＳ初戦まで９日間空き、難しい調整になる。「メジャーは中１日とかでやって盛り上がりが続く。将来的に日本もそうなってくれればうれしい。日本は一回、盛り下がっちゃう」と日程面の改善も含め球界発展への思いをのぞかせた。主力野手は宮崎のフェニックス・リーグには行かず、社会人との試合で実戦感覚の維持に努める。

グリフィンがこの日、右膝痛の治療で帰国。井上や赤星も状態が上がらず、ＣＳの先発陣は山崎、戸郷、横川、田中将、西舘らで臨む。「いるメンバーで勝つしかない」とリーグ３位から下克上日本一へ一戦必勝を掲げた。（片岡 優帆）