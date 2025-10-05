ÅÏÊÕºÌ¹á¡¡£´£±¿ÍÈ´¤¡ªÂçÇúÈ¯£µÂÇº¹£¸°ÌÉâ¾å¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤Ø¹¥µ¡ÅþÍè¡Ö¤¦¤Þ¤¯Ä´»Ò¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¡¦Âè£³Æü¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£´£¹°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÅÏÊÕºÌ¹á¡Ê£³£²¡Ë¡áÂçÅì·úÂ÷¡á¤¬£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¥Ñ¡¼£·£²¤Ç¤ÎÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ËÊÂ¤Ö£¶£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢£¸°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£ËÙ¶×²»¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥À¥¤¥»¥ë¡á¤¬£¶£¸¤Ç²ó¤Ã¤ÆÄÌ»»£±£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡££±ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ê£±£µ¡Ë¡áÊ¡²¬Âè°ì¹â£±Ç¯¡á¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤È¤¦¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡££²¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£´£¹°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÅÏÊÕ¤¬¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¡¼£·£²¤Ç¤ÎÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤ËÊÂ¤Ö£¶£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££´£±¿ÍÈ´¤¤Ç£¸°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢£ÖÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Öº£½µ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢Ä´»Ò¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥¹¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡£±¡¢£²ÈÖ¤ÎÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡££·ÈÖ¤Ç¤â¿¤Ð¤¹¤È¡¢£¹ÈÖ¤«¤é¤Ï£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡££¹ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ï£±ÂÇÌÜ¤ò£³ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤ÇÌó£³£°£°¥ä¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢»Ä¤ê£¹£°¥ä¡¼¥É¤ò£³¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£ºÇ½ª£±£¸ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ£³ÂÇÌÜ¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Ë±¿¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Î£¸°Ì¤¬ºÇ¹â°Ì¤À¤¬¡¢£²£²Ç¯¤Ï£¶£°°Ì¡¢£²£³Ç¯¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤È¶áÇ¯¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Èôµ÷Î¥¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÅÏÊÕ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¶Ê¤¬¤ê¤âÂç¤¤¤¡£¡Ö»ä¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÈÈ¾¤Ð¤¢¤¤é¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤â¹¤¯¡¢Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤¬Âç²ñ»Ë¾åºÇ¾¯¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾å°ÌÀª¤â¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï±«¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤â»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹çÀï¤Ê¤éÅÏÊÕ¤âË¾¤à¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡£··î¤ÎÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È£µÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤ëºÇ½ªÆü¡£¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢Ï¢Æü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢ÄºÅÀ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£