¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡²£ÉÍM0¡Ý1Çð¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡»°¶¨FÇð¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë¿ÈÇä¤êÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍM¤ÏÇð¤Ë0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£Á°È¾41Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¡£¾¡¤ÁÅÀ31¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿18°Ì²£ÉÍFC¤âÊ¡²¬¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á»ÄÎ±·÷17°Ì¤³¤½¥¡¼¥×¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÇä¤êÊóÆ»¸å½é¤Î°ìÀï¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Åç¤ÏÄ®ÅÄ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò2¡½1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍM¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò·ë²Ì¤ÇÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇðÀï¤Ïº£µ¨¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ò´Þ¤á¤Æ4ÀïÁ´ÇÔ¡£ÂçÅç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö90Ê¬´Ö¡¢Áª¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡±¿¤Ë¤âÈ½Äê¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾18Ê¬¡¢FW¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òFWÃ«Â¼¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤À¤¬VARÈ½Äê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÃ«Â¼¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼êDF¸Å²ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤ÊÂçÅç´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤¢¤ì¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹¤Î¤«¡£¡ÊÃ«Â¼¡Ë³¤Æá¤¬¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤±¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ËÁê¼ê¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤ò¼º¤¦¤È¡¢Æ±41Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËDF³ÑÅÄ¤¬Áê¼ê¤«¤é·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡£¼õÆñÂ³¤¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂ¤ËÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÇä¤êÁûÆ°¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢ÂçÅç´ÆÆÄ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç°ìÀï°ìÀï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤è¤¦¡×¤È¸ÝÉñ¡£Ãæ»³¾¼¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ø¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·Â³¤±¡Öº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ß³Ê·÷18°Ì¤Î²£ÉÍFC¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤ÇÅÚÉ¶ºÝ¤ÏÂ³¤¯¡£Ãæ»³¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¼é¤êÈ´¤¯¡×¤È¤³¤À¤ï¤ë²ÁÃÍ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏJ1¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£»Ä¤ê5Àï¡£¼ç¾¤ÎMF´îÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£º£¤³¤½²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£