¡Ú¸×ÈÖ¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ûºå¿À¡¦º£Ä«´ÝÍµ´î¤ËÂÐÀï¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¤«¤é¥µ¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥ÈÆÏ¤¯¡¡¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×Ä¾µå¾¡Éé¤Î²¸ÊÖ¤·
¡¡ºå¿À¡¦º£Ä«´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î15Æü¤Ë¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÆüÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅÄ¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï»°¿¶¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä·ë²Ì¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬±é½Ð¤·¤¿¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿ÂÐ·è¤Ï½é²ó¤ËË¬¤ì¤¿¡£18Ç¯´Ö¤ËµÚ¤ó¤ÀÃæÅÄ¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬2·³Àï¤Ç¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥ª¡¼¥ëÄ¾µå¾¡Éé¤ÇÄ©¤ó¤À¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢145¥¥í¤Î¹â¤á¤ÇÍ·Èô¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æº£Ä«´Ý¤Î¸µ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃæÅÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿¿¸þ¾¡Éé¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÀ¤ÎÉô²°¤ËÂçÀÚ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÇØÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£ÂÇÅÀ²¦¤Ë3ÅÙµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÃæÅÄ¤ÎÍ¦»Ñ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤ÇÇØÈÖ¹æ6ÈÖ¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡×¡£¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÂÇÀÊ¤ÇÂÐÀï¤¬¤Ç¤¤Æ±¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆó¿Í¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»×¤¤¤Ï³Î¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë