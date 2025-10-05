FCÅìµþ¡¦Ä¹Í§¡¡¥·¥å¡¼¥È¤Ç¸«¤»¾ì¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤é¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡×¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤º
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡FCÅìµþ1¡Ý1À¶¿å¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥¢¥¤¥¹¥¿¡Ë
¡¡¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëFCÅìµþ¤ÎDFÄ¹Í§¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸åÈ¾19Ê¬¤ËÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆþ¤Ã¤¿¤é¥´¥é¥Ã¥½¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤»¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Å¨ÃÏ¤ÇºÇÄã¸Â¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯ËþÂ¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£