ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡Íèµ¨¤Î3´§²¦·Ñ¾µ¤òÀÀ¤¦¡Ö¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡¡¥Ð¡¼¥¹»á¥¨¡¼¥ë¡Ö¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬4Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤ÏºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤ÈºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¡£µåÃÄOB¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹»á¡Ê71¡Ë¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤Î3´§²¦·Ñ¾µ¤òÁá¤¯¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£µåÃÄºÇÂ¿¤Î7ÉôÌç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬½é¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â½é¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¾¡¡¢¾¡Î¨Âè°ì°Ì¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î3´§¡£¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï4Ç¯Ï¢Â³6ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡ÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤â¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤ÎÌÜ»Ø¤¹Äº¤Ï¤Ï¤ë¤«¾å¤À¤Ã¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¤Ä¡£º£Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿ô»ú¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡£1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆµåÃÄÀ¸¤¨È´¤¤Ç¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Åê¹âÂÇÄã¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¡£¤½¤ì¤Ç¤âË°¤Â¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤âÍèµ¨¤Î3´§²¦¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö3´§²¦¤â³Í¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡22Ç¯¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å°ÊÍè¤È¤Ê¤ë·®¾Ï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï1986Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤«¤é´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð3´§²¦¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º´Æ£¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¼«¿È¤ÈÆ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¡£3·î13Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ8¤ÏÈ¯Ê³ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÎ¨¤òµá¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¡ÊÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿¥ª¥Õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨ÂÇÎ¨¤Ï¡¦277¡£ÂÇ·â¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï°ÂÂÇ¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º´Æ£µ±¤Îµ»½Ñ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤ÐËÜÎÝÂÇÁý¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐµåÃÄ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¡£¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ëº´Æ£µ±¤Ê¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ä¤ê¿ë¤²¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡Ä²áµî¤Îºå¿ÀÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ï49Ç¯¡¢53Ç¯Æ£Â¼ÉÙÈþÃË¡¢60Ç¯Æ£ËÜ¾¡Ì¦¡¢82Ç¯³ÝÉÛ²íÇ·¡¢85¡¢86Ç¯¥Ð¡¼¥¹¤Ç¡¢º´Æ£µ±¤Ï39Ç¯¤Ö¤ê5¿ÍÌÜ¡Ê7ÅÙÌÜ¡Ë¡£¥Ð¡¼¥¹¤Ï85¡¢86Ç¯¤Î2ÅÙ¤È¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò´Þ¤à3´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºå¿ÀÆüËÜÁª¼ê¤Î3´§²¦¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£