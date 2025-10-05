ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¡¡Ö°ìÈÖ³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Æ¤âÇ´¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡×
¡¡ÅêÂÇ7´§¤Î¤¦¤Á¡¢Åê¼ê¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÀèÈ¯ÉôÌç4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤ÏËÉ¸æÎ¨1¡¦55¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ï¡Ë°ìÈÖ³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£Ç¯¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤Æ¤âÇ´¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡Íø¿ô¡¢¾¡Î¨¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤Î3´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Â¼¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î4ÉôÌç¤òÆÈÀê¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÆÈÁöV¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡£±¦¤¯¤ë¤Ö¤·¤òÉé½ý¤·¤¿9·î22Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤òºÇ¸å¤Ë¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡£7²ó2¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢5²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â0ÅÀ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë